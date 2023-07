Nayeon (TWICE) bị chỉ trích vì mặc váy quá ngắn, lộ đồ bảo hộ

Trên các diễn đàn, khán giả bày tỏ phẫn nộ, chỉ trích stylist cũng như Nayeon, cho rằng trang phục quá hớ hênh.

Nayeon ngày càng chuộng phong cách gợi cảm.

Trang phục của Nayeon (TWICE) trong buổi biểu diễn mới đây đang gây tranh cãi. Khi nữ ca sĩ sinh năm 1995 trình diễn ca khúc Pop!, cô mặc chiếc váy ngắn, thậm chí không thể che hết trang phục bảo hộ bên trong. Khi video ghi lại phần trình diễn của Nayeon lan truyền trên mạng xã hội, hầu hết khán giả tức giận chỉ trích stylist của nhóm. Họ cho rằng stylist cố tình để thành viên nhóm nhạc TWICE mặc trang phục hở hang, khiêu khích ở các đêm nhạc tổ chức tại nước ngoài.

“Thành thật mà nói, chiếc váy đó không đẹp chút nào”, “Đó là một chiếc váy ư. Nó quá ngắn”, “Nó quá ngắn và xấu xí”, “Váy của các vũ công ở phía sau cũng rất ngắn. Còn của ca sĩ thậm chí ngắn hơn quần lót”, “Nayeon trông giống chỉ mặc quần lót”, khán giả chỉ trích trang phục của Nayeon trên diễn đàn Instiz.

Vấn đề stylist để các thần tượng nữ mặc trang phục quá ngắn nhiều lần gây tranh cãi ở Hàn Quốc. Cách đây không lâu, Jennie, Lisa của BlackPink cũng xuất hiện với kiểu quần cũn, lộ đồ bảo hộ trong concert riêng của nhóm.

Trang phục gây tranh cãi của Nayeon.

Quần bảo hộ thường có màu đen, dáng ôm sát. Ban đầu chúng được sử dụng để bảo vệ thần tượng tránh sự cố “lộ hàng” khi trình diễn. Do đó, khi mặc, nghệ sĩ sẽ tìm cách giấu nó trong quần áo. Nhưng giờ đây, thời trang mặc quần ngắn lộ đồ bảo hộ ngày càng phổ biến ở ngành giải trí Hàn Quốc. Vì thế đồ bảo hộ không còn là trang phục chỉ mặc bên trong, thường được che giấu kín đáo như trước, ca sĩ Hàn giờ đây thoải mái khoe nó trên sân khấu.

Nayeon (sinh năm 1995) là chị cả trong nhóm nhạc TWICE của JYP Entertainment. Họ nổi tiếng với những ca khúc như Cheer Up, Likey, T.T, Signal… Nữ ca sĩ cũng là thành viên đầu tiên của TWICE phát hành sản phẩm solo. Pop! được Nayeon phát hành cách đây một năm giữ thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc.