NATO họp khẩn về khủng hoảng an ninh ở Afghanistan

NATO sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn vào ngày 16/8 về tình hình căng thẳng tại Afghanistan, sau khi một số quốc gia đưa quân để hỗ trợ sơ tán công dân của họ.

Cuộc họp khẩn sẽ bắt đầu vào chiều ngày 16/8 (giờ địa phương), do Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg chủ trì. Đặc phái viên từ 30 nước đồng minh NATO cũng tham dự cuộc họp, AFP dẫn một nguồn thạo tin.

“Họ sẽ xác định ai phải làm gì, khi nào, như thế nào và sự hỗ trợ cho những nhiệm vụ này”, nguồn tin cho biết.

Sau khi phần lớn binh lính của khối NATO được lệnh rút quân khỏi Afghanistan, lực lượng Taliban đã triển khai đợt tấn công kéo dài 8 ngày, nhằm giành quyền kiểm soát hàng loạt thành phố lớn, bao gồm Kandahar và Logar.

Hàng chục nghìn người dân đang chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Taliban. Ảnh: AFP.

Chính phủ chỉ kiểm soát được một phần nhỏ đất nước, bao gồm thủ đô Kabul. Cùng lúc này, hai cường quốc của khối NATO, bao gồm Mỹ và Anh, lên kế hoạch triển khai hàng nghìn binh sĩ đến Afghanistan để sơ tán công dân của họ.

Một quan chức NATO nói với AFP: “NATO đang theo dõi tình hình an ninh rất chặt chẽ”. Người này cũng cho biết NATO đang duy trì sự hiện diện ở Afghanistan, song từ chối xác nhận số lượng cụ thể vì lý do an ninh.

Nhiều nước thành viên NATO, như Đan Mạch, Ấn Độ cũng gấp rút sơ tán công dân và nhân viên ngoại giao khỏi Afghanistan. Chính phủ Hà Lan mới thông báo khả năng đóng cửa đại sứ quán tại Kabul.

Trong cuộc họp báo hôm 13/8, nhiều quan chức của Liên Hợp Quốc cảnh báo một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra ở Afghanistan, trong bối cảnh hàng chục nghìn người dân đang chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công của Taliban.