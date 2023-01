NashTech khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng

Sáng 13/1, NashTech chính thức khai trương văn phòng mới tại tầng 19 tòa nhà VietinBank, 36 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Lễ khai trương có sự tham dự của ban giám đốc NashTech cùng các đối tác, khách hàng và nhân viên công ty tại Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu cột mốc tăng trưởng 100 nhân sự đầu tiên sau hơn một năm hoạt động theo mô hình làm việc chung (co-working space).

Khai trương văn phòng mới tại Đà Nẵng là bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược mở rộng quy mô hoạt động của NashTech vào năm 2023. Đây là cơ hội để công ty quy tụ các nhân tài công nghệ miền Trung, đồng thời nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên toàn cầu thông qua sứ mệnh “Tạo ra các giải pháp tốt nhất bằng tài năng, trí tuệ và công nghệ của các nhân viên NashTech - Create the best solutions, powered by our excellence in people and technology”.

Ban giám đốc NashTech cắt băng khánh thành văn phòng mới tại Đà Nẵng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Cường - Giám đốc Điều hành NashTech Việt Nam - chia sẻ: “Đà Nẵng là thành phố động lực của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Những năm gần đây, Đà Nẵng đang tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, đủ năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Với lợi thế này, chúng tôi kỳ vọng NashTech Đà Nẵng tăng trưởng thêm 100% nhân sự đến hết năm 2023”.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Nick Lonsdale - Tổng giám đốc Điều hành NashTech toàn cầu (phải).

“Bằng những cam kết 3C (career, contribution, collaboration) dành cho đội ngũ nhân sự, ban giám đốc luôn đặt yếu tố con người làm trọng tâm để kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc như một ngôi nhà thứ hai. Chúng tôi hiểu đây là nền tảng cốt lõi giúp nhân viên gắn bó bền chặt với doanh nghiệp, an tâm xây dựng lộ trình phát triển và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng”, ông Cường nói thêm.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Giám đốc Điều hành NashTech Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ.

Trong năm 2023, bên cạnh mở rộng các vị trí tuyển dụng từ cấp trung đến cao, NashTech Đà Nẵng lên kế hoạch triển khai thêm những chương trình đào tạo hấp dẫn dành cho các sinh viên công nghệ mới ra trường, điển hình là “Rookie To Engineer”.

Chương trình đã triển khai hơn 2 năm với hơn 1.000 sinh viên hoàn thành khóa học được dẫn dắt bởi đội ngũ kỹ sư công nghệ cấp cao tại NashTech. “Rookie To Engineer” không chỉ là bước đệm vững chắc giúp các bạn trẻ tự tin trở thành kỹ sư công nghệ trong tương lai, mà còn đóng góp cho cộng đồng IT đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

Trong 2 năm tới, NashTech Đà Nẵng được kỳ vọng trở thành “mảnh ghép ưu tú”, góp phần hoàn thiện NashTech Việt Nam trên hành trình chinh phục bản đồ công nghệ thế giới. Văn phòng mới hứa hẹn mang đến nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao, góp phần phát triển năng lực đội ngũ kỹ sư, lập trình viên để giữ vững sứ mệnh tạo ra các giải pháp công nghệ tốt nhất bởi tài năng, trí tuệ và công nghệ của nhân sự công ty.