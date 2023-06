NASA đặt sách gì vào môi trường sống mô phỏng Hỏa tinh

NASA thiết lập một không gian nhỏ, biệt lập, mô phỏng một năm sống trên Hỏa tinh. Họ đặt một cuốn sách về nỗi kinh hoàng tâm lý khi khám phá hang động trong đó.

Một phần bên ngoài không gian mô phỏng Hỏa tinh tại trung tâm vũ trụ Johnson, Mỹ. Ảnh: Getty.

Bạn sẽ mang theo cuốn sách nào nếu biết mình phải sống trong môi trường biệt lập trên Hỏa tinh trong hơn một năm?

Theo Insider, NASA thiết lập thư viện nhỏ tại môi trường sống mô phỏng trên Hỏa tinh. Không gian in 3D tại Trung tâm Vũ trụ Johnson ở Houston, Texas, đã được thiết lập để mô phỏng môi trường trong chuyến đi kéo dài một năm tới Hỏa tinh.

Bốn người (nhà khoa học Kelly Haston, nhân viên y tế Nathan Jones, nhà vi trùng học Anca Selariu và kỹ sư Ross Brockwell) đã tham gia chương trình Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), môi trường sống giả lập Mars Dune Alpha từ 25/6. Họ sẽ ở đó cùng nhau trong không gian rộng 1.700 mét vuông trong 378 ngày.

Được chụp từ thư viện của không gian sống giả lập Mars Dune Alpha là một cuốn sách có tựa đề Blind Descent: The Quest to Discover the Deepest Cave on Earth, một cuốn tiểu thuyết của James Tabor. Trong cuốn sách, Tabor ghi lại hành trình của Bill Stone và Alexander Klimchouk, những nhà thám hiểm đã đi qua một số hang động sâu nhất thế giới.

Và nó khá đáng sợ. "Hai người đàn ông đã trải qua hàng tháng ở độ sâu gần 2 dặm thẳng đứng, đối mặt với những giọt nước cao hàng nghìn foot, những dòng sông nước trắng xóa dữ dội, những thác nước quái dị, phải trườn dài hàng dặm và nỗi kinh hoàng tâm lý được tạo ra sau nhiều tuần chìm trong bóng tối tuyệt đối, vượt quá mọi hy vọng được giải cứu", trích cuốn sách.

Những cuốn sách được đặt trong môi trường mô phỏng không gian sống của phi hành đoàn trên Hỏa tinh. Ảnh: Getty.

Một đánh giá về cuốn sách trên Publishers Weekly cũng cho rằng tác phẩm chứa nhiều đoạn kinh hoàng về tâm lý: "Đẩy người đọc vào chỗ ngồi, ẩn chứa vô số nguy hiểm với những cú ngã chết người, vi khuẩn giết người, ngạt thở, nỗi sợ bị giam cầm, lo lắng và ảo giác ở sâu dưới lòng đất trong một thế giới không ánh sáng".

Có những cuốn sách khác trong thư viện bao gồm Space Physiology (Sinh lý học không gian) của Jay C. Buckey. Ngoài ra trong bộ sưu tập còn có The Five Dysfunctions of a Team (Năm rối loạn chức năng của một nhóm) của Patrick Lencioni, có thể hữu ích khi xem xét tình trạng khó khăn của bốn người trong một môi trường khóa kín trong một năm.

Nhóm cũng sẽ có nhiều nhiệm vụ ngoài việc đọc. Họ sẽ thực hiện các thí nghiệm và thử nghiệm để mô phỏng các chuyến thám hiểm Hỏa tinh trong tương lai trong một hộp cát chứa đầy cát đỏ. Những thí nghiệm này bao gồm "các chuyến đi bộ ngoài không gian mô phỏng, hoạt động của robot, duy trì môi trường sống, vệ sinh cá nhân, tập thể dục...

"Mô phỏng sẽ cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu nhận thức và hoạt động thể chất, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về tác động tiềm ẩn của các sứ mệnh dài ngày tới Hỏa tinh đối với sức khỏe và hiệu suất của phi hành đoàn", Grace Douglas, điều tra viên chính của dự án CHAPEA, cho biết.

"Cuối cùng, thông tin này sẽ giúp NASA đưa ra quyết định sáng suốt để thiết kế và lên kế hoạch cho sứ mệnh đưa con người lên Hỏa tinh thành công", Douglas nói thêm.