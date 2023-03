Napoli tạo khoảng cách 18 điểm với Inter Milan

Ở vòng 26 Serie A mùa 2022/23, trên sân nhà, Napoli đánh bại Atalanta nhờ các pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia và Amir Rrahmani. Qua đó, họ có 68 điểm, tạo khoảng cách 18 điểm với Inter Milan, đội bóng đã để thua Spezia 1-2 vào hôm 11/3.

Trước đối thủ được đánh giá yếu hơn, Napoli dễ dàng làm chủ thế trận, kiểm soát bóng nhiều hơn (60%) và tạo ra nhiều cơ hội hơn (18 pha dứt điểm, gấp 3 lần Atalanta ). Đội chủ nhà triển khai tấn công khá đa dạng từ trung lộ, cánh, tình huống cố định và cả phản công.

Tuy nhiên, các ngôi sao như Kvaratskhelia hay Victor Oshimhen lại dứt điểm tương đối vội vàng nên Napoli bế tắc trong suốt 2/3 trận đấu. Đến phút 60, Napoli mới có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công của Kvaratskhelia. Cầu thủ được mệnh danh "Messi mới" có pha xử lý bình tĩnh trong vòng vây của 7 hậu vệ Atalanta trước khi tung cú sút quyết đoán, đưa bóng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Juan Musso cơ hội cản phá.

Phút 76, từ một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, Rrahmani bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-0 cho Napoli. Atalanta cũng chơi nỗ lực trong giai đoạn sau của hiệp hai để tìm kiếm bàn thắng nhưng không thành công.

Với cá nhân Kvaratskhelia, cầu thủ này đang có một mùa giải thăng hoa. Anh sở hữu 11 bàn thắng, 11 kiến tạo sau 22 trận ở Serie A. Tại Champions League, sau 6 lần ra sân, anh có 2 pha lập công và 4 đường chuyền thành bàn. Anh đến Napoli với giá chỉ là 10 triệu euro nhưng giờ đây, tiền đạo này được Transfer Markt định giá 60 triệu euro.

