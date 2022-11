Napoli muốn giữ chân sao Hàn Quốc trước sự dòm ngó của MU

Trung vệ của ĐT Hàn Quốc Kim Min-jae đã lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn tại châu Âu. Tuy nhiên, Napoli muốn giữ chân cầu thủ 26 tuổi này.

Kim Min-jae đã lọt vào tầm ngắm của MU.

Gần đây, Cristiano Giuntoli, giám đốc của CLB Napoli, phát biểu trên tờ Il Corriere Dello Sport về hợp đồng của trung vệ Kim Min-jae: “Có điều khoản giải phóng trong hợp đồng của Kim Min-jae nhưng chỉ dành cho các CLB nước ngoài và có hiệu lực trong 15 ngày vào tháng 7 năm sau”.

Có thông tin cho rằng điều khoản giải phóng của Kim Min-jae trị giá 50 triệu euro nhưng ông Cristiano Giuntoli phản bác lại: “Mức phí giải phóng có thể thay đổi và đang tăng dần lên. Phí giải phóng cũng sẽ liên quan tới doanh thu của đội bóng muốn chiêu mộ Kim Min-jae. Trên hết, điều khoản giải phóng chỉ có hiệu lực vào tháng 7 năm sau và kéo dài trong 15 ngày. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, chúng tôi dự kiến sẽ thảo luận lại về những điều khoản trong hợp đồng”.

Hợp đồng của Kim Min-jae có thời hạn đến 2025 và đội bóng đang dẫn đầu Serie A muốn gia hạn với anh. Trung vệ người Hàn Quốc cập bến Napoli với giá 18 triệu euro vào hè năm nay để thay thế Kalidou Koulibaly, cầu thủ chuyển sang Chelsea.

Báo chí xứ Sương mù đưa tin MU quan tâm Kim Min-jae và có thể đưa ra đề nghị hỏi mua cầu thủ người Hàn Quốc vào tháng 1 năm sau với 50 triệu bảng. Ngoài ra, các CLB khác của Anh là Everton, Tottenham, Liverpool cũng để mắt tới Kim Min-jae.

Kim Min-jae đã thi đấu 20 trận trên mọi đấu trường cho Napoli mùa này và ghi được 2 bàn thắng. Anh đã trở thành hòn đá tảng tại hàng thủ của Napoli và góp phần giúp đội bóng của HLV Luciano Spalletti dẫn đầu BXH Serie A với 41 điểm sau 15 trận.

Tháng 10 vừa qua, Four Four Two đã xếp Kim Min-jae vào top 10 trung vệ hay nhất thế giới hiện tại bên cạnh những cầu thủ như Antonio Rudiger, David Alaba, Ruben Dias, William Saliba... Đó là ghi nhận đáng kể cho những nỗ lực của Kim Min-jae ở mùa giải này.

Gần đây, Kim Min-jae có tên trong danh sách các cầu thủ Hàn Quốc tham dự World Cup 2022. ĐT Hàn Quốc nằm cùng bảng với Bồ Đào Nha, Ghana và Uruguay tại giải đấu ở Qatar. Họ sẽ khởi đầu chiến dịch World Cup 2022 bằng trận gặp ĐT Uruguay (24/11).

