Nạp năng lượng tích cực với 4 hoạt động chill tại nhà đơn giản

Sau ngày làm việc bận rộn, dành thời gian đọc cuốn sách yêu thích, chăm chút khu vườn… giúp bạn giải tỏa căng thẳng, cân bằng cuộc sống và giữ tinh thần lạc quan giữa đại dịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, người trẻ thường dành thời gian ở nhà để tái tạo nguồn năng lượng tích cực, chăm sóc cơ thể và học nhiều điều mới. Việc hạn chế ra đường, dành thời gian ở nhà đọc sách, làm vườn, nấu ăn, làm đồ handmade không chỉ giúp cân bằng đời sống tinh thần, "sạc" đầy nguồn năng lượng tích cực mà còn đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng trong đại dịch.

Đắm mình vào thế giới của những trang sách

Với người trẻ hiện đại, dù ít hay nhiều, họ đều trải qua sự căng thẳng lo âu, áp lực trước các vấn đề cuộc sống. Do đó, những hoạt động giúp vượt qua cảm xúc tiêu cực rất cần thiết.

Nhóm các nhà khoa học đến từ Seton Hall University và UT Southwestern Medical Center (Mỹ) nhận định việc dành 30 phút đọc sách giúp mọi người giải tỏa căng thẳng hiệu quả. Việc đọc sách cho phép bạn tạm thời thoát khỏi thực tại, đắm mình tham gia vào những trải nghiệm của nhân vật, tưởng tượng hình ảnh từ câu chữ.

Nếu bạn đang tìm đầu sách mang đến những ý niệm trong tiềm thức, xoay quanh sự hòa hợp tâm hồn thì “Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” của TS John Gray có thể giúp ích.

“Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim” là cuốn sách được yêu thích của TS John Gray. Ngoài ra, bạn còn có thể lựa chọn hàng trăm đầu sách chính hãng với giá ưu đãi tại đây.

Bạn có thể mua quyển "Đàn ông sao Hỏa, đàn bà sao Kim" chính hãng với giá ưu đãi.

Dành thời gian cho khu vườn xinh

Cuối ngày, bạn có thể “refresh” bằng 30 phút yoga, thiền định hay ngâm mình trong bồn tắm. Một cách đơn giản hơn vừa có thể tô điểm không gian sống, vừa giúp bản thân thả lỏng thân - tâm - trí, là làm bạn với cây xanh. Việc trở về với thiên nhiên giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, xua tan cảm xúc tiêu cực.

Một chậu hoa ngũ sắc rực rỡ, nở quanh năm có thể giúp bạn tô điểm căn hộ thêm phần tươi tắn. Đây là loại hoa ưa nắng nên ngoài trồng ở vườn, bạn có thể đặt ở ban công, sân thượng…

Việc chăm sóc cây xanh giúp con người giảm căng thẳng.

Việc chăm sóc cây xanh giúp con người giảm căng thẳng. Bạn có thể trồng hoa ngũ sắc, tự tay gieo hạt và trồng hoa với hạt giống, đất và khay ươm.

Thưởng thức những món ngon tự nấu

Nấu ăn là cách người trẻ tìm thấy niềm vui từ những điều nhỏ bé nhất. Tiếng lách cách từ dao thớt, âm thanh nồi canh đang sôi và hương thơm món ăn lan tỏa trong không gian đủ để xua tan cảm giác mỏi mệt, giải tỏa nỗi buồn.

Khi ở trong căn bếp, bạn được đắm mình vào sự sáng tạo để chế biến món ăn theo ý thích. Một loại bánh quen được chế biến theo kiểu mới hay thay gia vị, đổi nguyên liệu trong món ngon hàng ngày có thể mang đến niềm hứng khởi bất ngờ cho người nấu.

Nấu ăn giúp chúng ta có thêm niềm vui.

Ngoài ra, bạn cũng cần quan tâm đến các vật dụng nhà bếp và lựa chọn những thương hiệu uy tín. Với tín đồ bếp bánh, chiếc chảo đá Green Cook - thương hiệu đồ bếp đến từ Hàn Quốc - là trợ thủ đắc lực để bạn chế biến những món ngon.

Bạn cũng không nên bỏ qua bộ dụng cụ làm bánh gồm cán lăn bột và thảm silicone chống dính.

Thử tài với những món DIY xinh xắn

Để giải tỏa căng thẳng, có thêm kỹ năng mới, bạn nên tận dụng thời gian rảnh rỗi để thử tài khéo tay bằng những món đồ DIY (Do it yourself) đáng yêu.

Việc tự tay hoàn thành một bức tranh đính đá sang trọng để trang trí cho không gian sống giúp bạn phát huy khả năng sáng tạo, khéo léo. Ngồi xuống và đan một chiếc áo len tặng bản thân cũng là cách xoa dịu tinh thần sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Trang trí góc làm việc với một bức tranh đính đá đẹp mắt là lựa chọn phù hợp với các workaholic.

Bạn có thể trang trí góc làm việc với tranh đính đá đẹp mắt.

Len cotton Hàn Quốc là sản phẩm phù hợp để trổ tài với các món đồ DIY xinh xắn.

Với những cách chill tại nhà vừa đơn giản, vừa tiết kiệm, bạn có thể dễ dàng cân bằng cuộc sống trong giai đoạn đại dịch, cũng như nạp đầy năng lượng tích cực, sẵn sàng đón nhận những trải nghiệm mới.