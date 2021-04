Naomi Watts trở lại đóng phim kinh dị

Minh tinh người Anh sẽ góp mặt trong bản làm lại nói tiếng Anh của tác phẩm kinh dị Áo nổi tiếng “Goodnight Mommy” (2014).

Variety đưa tin Amazon Studios sẽ thực hiện bản làm lại bộ phim kinh dị Áo Goodnight Mommy. Dự án do Matt Sobel làm đạo diễn, xoay quanh cuộc sống của hai anh em sinh đôi và người mẹ (Naomi Watts) đang trong thời gian hồi phục sau ca phẫu thuật mặt.

Hàng ngày, chứng kiến lối hành xử kỳ lạ của mẹ, hai anh em bắt đầu nghi ngờ rằng người phụ nữ quấn băng kín mặt sống cùng mình là kẻ giả mạo.

Goodnight Mommy từng được nhiều người hâm mộ điện ảnh yêu thích. Ảnh: IMDb.

Matt Sobel nổi tiếng với tác phẩm chính kịch Take Me to the River (2015). Đây cũng là phim dài đầu tiên của anh trong ba vai trò sản xuất, biên kịch và đạo diễn.

Nói về dự án làm lại Goodnight Mommy, anh chia sẻ: “Những bộ phim yêu thích của tôi là kiểu tác phẩm sẽ mời khán giả bước vào hành trình của nhân vật chính.

Trong bản làm lại Goodnight Mommy của chúng tôi, nỗi sợ hãi bị bỏ lại kèm suy nghĩ rùng rợn về việc người ở bên ta thực chất không giống những gì họ thể hiện tạo thành cơn ác mộng có thực. Hoàn cảnh ấy khiến các nhân vật chỉ còn có thể dựa vào bản năng để sinh tồn. Tôi mong chờ được thực hiện bộ phim với Amazon và Naomi Watts”.

Về phần Naomi Watts, bên cạnh vai trò nữ chính, cô giữ vai trò giám đốc sản xuất cùng hai vị đạo diễn của bản phim gốc là Severin Fiala và Veronika Franz. Cô vốn là gương mặt quen thuộc trong dòng phim kinh dị qua hai tập phim The Ring của Mỹ, bản làm lại Funny Games, Shut In...

Năm 2016, Goodnight Mommy (tên gốc: Ich seh, Ich she) đại diện cho điện ảnh Áo tham gia tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 88, nhưng không vào vòng đề cử. Trong quãng 2014-2016, tác phẩm kinh dị giành 22 chiến thắng và 36 đề cử tại nhiều giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước Áo.

Trong đó, tại lễ trao giải Austrian Film Award 2016, phim chiến thắng tại 5 hạng mục, trong đó có Phim truyện xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc.