Naomi Osaka được các thương hiệu ưu ái

Naomi và Nike đã hợp tác với Comme des Garçons vào tháng 12/2020 để tạo ra đôi giày thể thao Nike Blazer mới. Đôi giày thể thao này được thiết kế màu sắc trung tính với chữ viết đồ họa. Thân giày bao gồm chữ ký của riêng cô và cụm từ "Home is where the heart is" là chữ viết tay của vận động viên quần vợt người Nhật. Ảnh: Buyma.