Nàng tiên cá và những chuyện xôn xao showbiz nửa đầu 2023

Halle Bailey - diễn viên da màu đóng nàng tiên cá - bị tẩy chay và vụ 11.500 biên kịch Mỹ đình công là hai trong những sự kiện đáng chú ý của showbiz quốc tế nửa đầu năm 2023.

Tiếp nối tranh luận về mối quan hệ giữa Johnny Depp và Amber Heard sau vụ kiện phỉ báng năm ngoái, truyền thông năm 2023 tiếp tục xoáy sâu vào cuộc sống của hai ngôi sao. Trong khi Heard chưa hoàn toàn trở lại công việc, tài tử Cướp biển vùng Caribbean đạt những bước tiến trong sự nghiệp và được khán giả đón nhận.

Nửa đầu năm 2023 còn có các sự kiện đáng chú ý khác như vụ 11.500 biên kịch Mỹ đình công gây thiệt hại nặng nề cho ngành phim ảnh, làn sóng phân biệt chủng tộc nhắm đến diễn viên da màu Halle Bailey khi cô tham gia phim Nàng tiên cá phiên bản người đóng.

11.500 biên kịch Mỹ đình công

Vụ đình công của 11.500 biên kịch thuộc Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) chưa có dấu hiệu kết thúc sau hơn 1,5 tháng nổ ra. Họ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tập trung trước trụ sở của Disney, Netflix, Fox, Sony, Paramount, Warner Bros. hay Universal, để biểu tình, phá rối quá trình sản xuất phim.

Theo Variety, sự phẫn nộ của WGA xuất phát từ việc không được Liên minh các nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình (AMPTP) - tổ chức đại diện cho hơn 350 công ty sản xuất phim và truyền hình của Mỹ - thông qua đề xuất chỉnh sửa hợp đồng lao động mới, trong đó có yêu cầu tăng lương và giảm giờ làm.

Cuộc đình công khiến hàng loạt chương trình đêm muộn như The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night With Seth Meyers, The Late Show With Stephen Colbert, Jimmy Kimmel Live!... và quá trình ghi hình Stranger Things cùng các series ăn khách phải chịu cảnh "đắp chiếu".

Cuộc biểu tình của các thành viên WGA ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ hồi tháng 5. Ảnh: Shutterstock.

Trao đổi với Hollywood Reporter, Todd Holmes - phó giáo sư quản lý phương tiện giải trí ở Cal State Northridge - nhận định không chỉ gây hại trực tiếp đến ngành kinh doanh phim ảnh, cuộc đình công còn làm chao đảo nền kinh tế Nam California. Nếu đình công kéo dài 3 tháng, khu vực này sẽ thiệt hại ít nhất 3 tỷ USD .

Đình công vẫn diễn ra trên diện rộng và theo Oliver Mayer, giáo sư viết kịch tại trường Nghệ thuật Sân khấu USC thuộc Đại học Nam California, tất cả phim, chương trình đã, đang hoặc chuẩn bị phát sóng đều chịu tổn thất ngay cả khi đình công kết thúc sớm hơn dự kiến.

Chuyện nàng tiên cá da màu

Ngay khi Disney công bố sao da màu Halle Bailey đóng chính phiên bản live-action của The Little Mermaid, làn sóng tẩy chay đã nổi lên. Khán giả bức xúc cho rằng Bailey đạp đổ hình tượng nàng tiên cá vốn đã quen thuộc với tuổi thơ khán giả.

Hollywood Reporter ghi nhận, trailer đầu tiên của phim có hơn 1,2 triệu lượt dislike (không thích), với đa số bình luận phân biệt chủng tộc nhắm vào Bailey. Khi The Little Mermaid ra mắt, hệ thống đánh giá IMDb thông báo có hoạt động bất thường vì tỷ lệ người chấm phim 1 sao là hơn 19.000, chiếm đến 39,7%.

Bị công kích và miệt thị không ngừng trong suốt nhiều tháng, diễn viên sinh năm 2000 cho biết cảm thấy sốc và không dám sử dụng mạng xã hội. May mắn Bailey vượt qua mọi áp lực để hoàn thành tốt vai diễn. Gác lại những tranh cãi, tác phẩm có kinh phí đầu tư 250 triệu USD nhận lời khen về nội dung, thỏa mãn cho khán giả ở phần kỹ xảo đẹp mắt và âm thanh đã tai.

Halle Bailey chịu nhiều áp lực khi đóng nàng tiên cá. Ảnh: Teen Vogue.

Nghiên cứu của Jalondra Davis - chuyên gia nghiên cứu về tiên cá tại Đại học California, Riverside - cho thấy Bailey không xứng đáng bị miệt thị. Bởi theo truyền thuyết, tiên cá là những sinh vật thần thoại có nguồn gốc châu Phi.

Phát biểu trên NBC News, Davis nói nguồn gốc các tiên cá da màu xuất hiện trong Middle Passage - giai đoạn người châu Phi bị bắt làm nô lệ và vận chuyển một cách thô bạo qua đại dương đến Bắc Mỹ, Caribbean. Dựa trên mô-típ phổ biến của truyền thuyết về tiên cá, các nô lệ này bị biến thành sinh vật dưới nước.

Tranh cãi về Johnny Depp

Vụ kiện phỉ báng rình rang đã kết thúc hơn một năm nhưng nhóm người ủng hộ Amber Heard vẫn chưa hết phẫn nộ về Johnny Depp. Vì vậy, họ phản đối Jeanne du Barry - phim do Depp đóng chính - được chiếu mở màn tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Variety ghi nhận một bộ phận khán giả chỉ trích Depp không phải gương mặt phù hợp để đại diện cho phim mở màn. Trên nền tảng mạng xã hội, bạn thân của Heard là nhà hoạt động xã hội Eve Barlow, mở chiến dịch phản đối sự có mặt của Depp tại Cannes kèm hashtag #CannesYouNot và cho rằng sự kiện ủng hộ những kẻ bạo hành.

Bất chấp sự phản đối này, Depp nhận được tràng vỗ tay 7 phút cho vai Vua Louis XV. Tài tử rơm rớm nước mắt cảm ơn giới chuyên môn và người hâm mộ vì đã ủng hộ anh.

Johnny Depp được người hâm mộ vây kín trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: Sky News.

Số phận của Depp đã thực sự thay đổi. Từ chỗ bị tẩy chay, anh giành lại sự tin tưởng của số đông. Trong họp báo sau công chiếu Jeanne du Barry, nhà báo của Deadline hỏi việc liệu Depp có cảm thấy bị Hollywood cô lập, anh đáp: "Tất nhiên là tôi thấy bị tẩy chay chỉ vì những lời bàn tán tầm phào".

Tuy vậy, Depp nói cảm giác cô lập đã biến mất vì giờ đây anh không còn nghĩ về Hollywood hay có nhu cầu quay lại nơi này. Đồng thời, anh cho rằng mọi người đang lạm dụng từ "trở lại" khi nói về anh. "Tôi không trở lại vì chưa bao giờ rời đi", tài tử nhấn mạnh.

Lùm xùm giữa Hailey Bieber và Selena Gomez

Cuối tháng 2, Us Magazine đưa tin khoảnh khắc Hailey Bieber giễu cợt Taylor Swift trong chương trình Drop the Mic bị đào lại. Video nhanh chóng viral nhờ bình luận của Selena Gomez: "Xin lỗi nhé, bạn thân nhất của tôi đã và đang tiếp tục là một trong những người giỏi nhất cuộc chơi này".

Nhân vụ này, fan của Gomez có thêm lý do chỉ trích vợ Justin Bieber. Chỉ vài ngày trước đó, người mẫu 27 tuổi khiến người hâm mộ hậm hực vì được cho là hùa với Kylie Jenner giễu cợt Gomez.

Cụ thể, khi Gomez chia sẻ việc lạm dụng kỹ thuật brow lamination (chải lông mày ngược) gây ra hiệu ứng kém xinh cho đôi lông mày, Jenner đã chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc gọi video khoe đôi lông mày với Hailey, kèm phát ngôn bị cho là đả kích giọng ca Lose You To Love Me.

Người hâm mộ Selena Gomez không ngừng công kích Hailey Bieber và ngược lại. Ảnh: New York Post.

Nhận về vô vàn phản ứng tiêu cực, bà mẹ 2 con phải đính chính: "Tôi không móc mỉa Sel. Tôi chưa nhìn thấy video lông mày của chị ấy". Gomez cũng lên tiếng khẳng định hai người không mâu thuẫn, tuy nhiên cộng đồng mạng vẫn không tha cho Hailey Bieber.

Lùm xùm khiến Hailey Bieber "bay màu" hơn 1 triệu người theo dõi trên Instagram. Chịu chung số phận, tình cũ Travis Scott cũng bị vuột mất ngôi "Nữ hoàng Instagram". Và với 422 triệu followers, Selena Gomez mới là người phụ nữ được theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này.