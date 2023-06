'Nàng tiên cá' chuẩn bị cán mốc nửa tỷ USD

Khởi chiếu từ ngày 26/5, "The Little Mermaid" sắp sửa cán mốc 500 triệu USD. Tác phẩm được dự đoán rời rạp toàn cầu với 525 triệu USD.

Theo Screenrant, phiên bản live-action của The Little Mermaid (tựa Việt: Nàng tiên cá) thu về 270 triệu USD nội địa và 229 triệu USD quốc tế, nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 499,3 triệu USD . Tác phẩm chuẩn bị cán mốc nửa tỷ USD.

Collider dự đoán bom tấn của Disney sẽ về đích ở mức 525 triệu USD trước khi chính thức rời rạp. Xem xét kinh phí sản xuất khổng lồ 250 USD , theo nguyên tắc thông thường, doanh thu trên chỉ đủ hòa vốn. Đối với bộ phim gây tranh cãi như The Little Mermaid, việc không thua lỗ là kết quả tốt.

Tuy vậy, thành tích của tác phẩm do Halle Bailey đóng chính trở nên kém cỏi khi so sánh với các bản live-action khác của Disney. Trước đó, Aladdin, Beauty and the Beast và The Lion King - tất cả đều đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD .

Doanh thu nửa tỷ USD của The Little Mermaid làm dấy lên những tranh luận của giới chuyên môn. Ảnh: Disney.

Theo Screenrant, phiên bản người đóng của Alice in Wonderland (2010) cũng nằm trong câu lạc bộ tỷ USD. Ngoài các phim này, Nàng tiên cá còn bị The Jungle Book ( 966,6 triệu USD ), Maleficent ( 758,4 triệu USD ) vượt mặt, và có khả năng chịu thua trước Cinderella ( 542,4 triệu USD ). Điều này sẽ khiến bộ phim trở thành tác phẩm live-action làm lại từ Disney có doanh thu cao thứ 8.

Ra rạp từ ngày 26/5, The Little Mermaid bám sát cốt truyện về Ariel - nàng tiên cá trẻ trung, ngây thơ với khát khao phiêu lưu khắp thế gian. Cô mong muốn được khám phá thế giới bên kia đại dương. Mang trong mình tính cách ngang bướng, cô là con gái út khó bảo của vua Triton.

Tuy nhiên, Ariel tình cờ phải lòng hoàng tử Eric. Đứng trước sự ngăn cấm, nàng tiên cá mạnh bạo tới giao kèo với mụ phù thủy bạch tuộc độc ác, khiến cô và quốc vương rơi vào tình thế nguy hiểm.

Phim gây tranh cãi khi để Halle Bailey - một diễn viên da màu - đóng chính, song làm hài lòng khán giả ở kỹ xảo, âm thanh. CNN đánh giá The Little Mermaid đem lại cảm giác rất dễ chịu.