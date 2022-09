Nâng tầm trải nghiệm thị giác với laptop 2 màn hình của Asus

Điểm khác biệt dễ thấy nhất của Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) so với phiên bản tiền nhiệm là phần bản lề được thiết kế hiện đại, tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng 2 màn hình và khả năng tản nhiệt. Cụ thể, phần bản lề với thiết kế góc nghiêng 12 độ, nâng màn hình ScreenPad+ lên 20 mm giúp hệ thống tản nhiệt AAS Ultra được bổ sung một khe thoát nhiệt, tăng lưu lượng gió thêm 38%, kết hợp công nghệ Asus IceCool Plus và quạt kép để giảm nhiệt độ bề mặt đến 4 độ C. Điều này giúp người dùng có thể thoải mái xử lý những tác vụ nặng mà không lo nóng máy dẫn đến giảm tuổi thọ.