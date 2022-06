Nâng tầm không gian sống với loạt thiết bị đậm tính thẩm mỹ từ LG

Không cần am hiểu kiến trúc hay tốn kém cho những nội thất đắt đỏ, ngôi nhà vẫn có thể trở nên thoáng đãng, đẹp mắt với loạt sản phẩm công nghệ có tính thẩm mỹ cao. Với châm ngôn “The better life you deserve” (Cuộc sống tốt đẹp hơn mà bạn xứng đáng có được), LG mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho người dùng thông qua hệ sinh thái sản phẩm. Tất cả góp phần thiết lập một không gian sống lý tưởng hơn cho người dùng mỗi ngày.