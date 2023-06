Nang sán dây lợn làm tổ trong não người đàn ông

Xuất hiện triệu chứng nhức đầu nhẹ, méo miệng bên phải, tay và chân phải yếu dần, không cử động được, các cơn động kinh xuất hiện dày hơn, bệnh nhân đi khám mới biết mình bị sán.

Mới đây, khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa (HNĐK) Nghệ An, tiếp nhận bệnh nhân S.V.T., 55 tuổi, trú tại Châu Lộc, Quỳ Hợp (Nghệ An), vào viện với tình trạng thất ngôn và không vận động được nửa người bên phải.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết bệnh nhân có tiền sử động kinh cách đây 5 năm đang kiểm soát bằng thuốc (Depakin 500 mg x 2 viên/ngày), có thói quen ăn tiết canh lợn.

Cách ngày vào viện 2 tháng, bệnh nhân thường nhức đầu nhẹ sau đó méo miệng về bên phải, tay và chân phải yếu dần, không cử động được, kèm theo các cơn động kinh xuất hiện dày hơn, không kiểm soát được bằng thuốc.

Bệnh nhân T. được đưa đến khám tại Bệnh Viện đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) khám và triều trị nhưng bệnh ngày càng nặng. Bệnh nhân được chuyển Bệnh viện HNĐK Nghệ An cấp cứu, sau đó chuyển vào khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống điều trị.

Hình ảnh phim chụp CLVT sọ não bệnh nhân S.V.T. trước khi phẫu thuật.

Sau thăm khám, bệnh nhân đã làm các xét nghiệm cần thiết cho kết quả, xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng (+), xét nghiệm ELISA chẩn đoán ấu trùng sán lợn Cysticercosis(+), chụp cắt lớp vi tính não cho thấy có nhiều ổ giảm tỷ trọng kèm phù não lớn vùng bán cầu trái.

Dựa vào những kinh nghiệm về chuyên ngành và những dữ liệu có được của y học về các triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, cận lâm sàng, công thức máu, kết quả chụp CT Scan. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Hội chứng tăng áp lực nội sọ do ấu trùng sán dây lợn trên hệ thần kinh, nguy cơ tử vong cao nếu không xử lý kịp thời.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống đã phẫu thuật nội soi lấy bỏ nang sán để giảm áp lực nội sọ nhằm cứu sống bệnh nhân. Đồng thời bệnh nhân được điều trị nội khoa bằng thuốc diệt nang sán là Praziquantel kết hợp với thuốc solumedrol, thuốc chống động kinh và kháng sinh.

Ngay sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có tiến triển rất tốt, bệnh nhân tỉnh, nói được, tay chân bên phải hoạt động linh hoạt, đi lại bình thường, hết méo miệng.

Bảy ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân được bác sĩ cho ra viện. Bệnh nhân đã có thể tự chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật.

"Bệnh sán lợn (Taenia solium) dân gian còn gọi là bệnh sán dây, nhưng từ lâu bệnh ít được quan tâm bởi vì nhiều nguyên nhân: Bệnh thường diễn biến âm thầm, không gây triệu chứng cấp tính như các bệnh nhiễm trùng khác.

Do hương tiện chẩn đoán và phương pháp điều trị còn nhiều hạn chế và ít được quan tâm, các thầy thuốc thường bỏ qua bệnh lý do kí sinh trùng gây ra. Đặc biệt khi có các biến chứng nguy hiểm, bệnh nhân mới tìm đến sự chăm sóc của y tế, do vậy can thiệp điều trị vào giai đoạn này thường là quá muộn", bác sĩ Nguyễn Hồng Việt, khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống, Bệnh viện HNĐK Nghệ An, cho biết.

Để phòng ngừa bệnh do sán dây lợn, người dân cần thực hiện các biện pháp sau: -Thực hiện vệ sinh môi trường, quản lý phân thật tốt (ở nông thôn, miền núi cần có hố xí hợp vệ sinh). - Cần sử dụng nước sạch để dùng trong sinh hoạt hàng ngày, nhất là ở các vùng nông thôn, miền núi. - Vệ sinh an toàn thực phẩm là một khâu rất quan trọng trong phòng bệnh sán lợn. Cần ăn chín uống chín (nước phải được đun sôi, để nguội, uống). Tuyệt đối không ăn thịt lợn, các sản phẩm từ thịt lợn chưa nấu chín (tiết canh, nem chua, nem chạo…), đặc biệt tránh xa thịt lợn gạo và không ăn rau sống.