Nắng nóng trên 40 độ C ở Hà Nội còn kéo dài đến bao giờ?

Chuyên gia cho biết với mức nhiệt trên 40 độ C ở nhiều nơi, Bắc Bộ khả năng đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất của mùa hè năm nay.

Chiều 1/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia công bố mức nhiệt cao nhất đo được ở các trạm quan trắc tự động tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ. Lúc 13h, nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, cao nhất kể từ đầu mùa.

Cụ thể, nhiệt độ quan trắc được tại Gia Lâm (Hà Nội) là 40,2 độ C; Việt Trì (Phú Thọ) 40,5 độ C; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40,8 độ C; Mai Châu (Hòa Bình) 41,5 độ C; Hà Nam 40,3 độ C. Nhiều nơi ở Trung Bộ cũng ghi nhận nhiệt độ xấp xỉ 40-40,3 độ C như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Yên...

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ hứng chịu nắng nóng cao điểm. Trước đó, theo số liệu thực đo của cơ quan khí tượng, nhiệt độ tại Hà Nội ngày 31/5 phổ biến 39-40 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cảm nhận ở ngoài đường lên tới 50 độ C vào giữa trưa 1/6. Ảnh: Việt Linh.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), cho biết đợt nắng nóng này xảy ra do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh.

Đây là những hình thái thời tiết thường xuất hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 và là điều kiện gây ra các đợt nắng nóng gay gắt ở miền Bắc. Do vậy, chuyên gia cho biết sẽ còn nhiều ngày nắng nóng trong thời gian tới.

Từ nay cho đến ngày 3/6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 37-40 độ C. Một số nơi có thể tiếp tục ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C như: TP Hòa Bình và Lạc Sơn (Hòa Bình), Hà Nội, Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu và Đô Lương (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị), Ba Tơ (Quảng Ngãi)....

"Đây nhiều khả năng sẽ là một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm 2021 ở Bắc Bộ", ông Năng nói và cho biết sau ngày 3/6, nắng nóng tại khu vực tạm thời chấm dứt, thay vào đó là mưa dông diện rộng.

Hà Nội có thể ghi nhận mức nhiệt cao nhất trên 40 độ C trong 3 ngày liên tục. Đồ họa: Mỹ Hà.

Chuyên gia khuyến cáo khi nắng nóng kéo dài, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư, cháy rừng cũng như khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe người như gây mất nước, sốc nhiệt, say nắng, đột quỵ...

Người dân cần chú ý uống nhiều nước và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe nếu phải làm các công việc, hoạt động ngoài trời. Ngoài ra, cần giảm tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời bằng cách mặc đồ bảo hộ thoáng mát, bôi kem chống nắng.

Về thời tiết trong tháng 6, ông Năng cho biết nền nhiệt ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C. Do đó, các khu vực trên còn tiếp tục hứng chịu nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C.

Riêng vùng núi phía tây của Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng gay gắt có thể tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.