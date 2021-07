Nắng nóng kỷ lục 'nướng chín' sinh vật trên bãi biển Canada

Đợt nắng nóng kỷ lục quét qua tỉnh British Columbia vào cuối tháng 6 được cho là đã dẫn đến cái chết hàng loạt của vẹm, hàu, và các sinh vật khác trên bờ biển miền Tây Canada.

Vô số con vẹm chết há miệng và thối rữa trong vỏ trên bãi biển Kitsilano, thuộc thành phố Vancouver, trong đợt nắng nóng ngày 26-28/6, CNN dẫn lời Christopher Harley, giáo sư khoa sinh vật học thuộc Đại học British Columbia, ngày 10/7.

“Chưa đến nơi nhưng tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối vì rất nhiều sinh vật ở đó đã chết từ hôm trước (ngày 26/6), mà đó chưa phải là ngày nóng nhất trong 3 ngày liên tiếp”, ông Harley nói.

Nắng nóng kỷ lục "nướng" vẹm chết bật vỏ bên mé nước ở British Columbia, Canada. Ảnh: Guardian.

Khu vực trung tâm Vancouver lần lượt ghi nhận nhiệt độ 37 độ C vào ngày 26/6, 37,5 độ C vào ngày 27/6, và 38,6 độ C vào ngày 28/6.

Nắng nóng trên bãi biển còn nghiêm trọng hơn, với mức nhiệt giáo sư Harley đo được vào ngày 27/6 là 51 độ C.

Theo giáo sư Harley, vẹm - loài sinh vật sống bám vào đá và các bề mặt khác ở biển - thường không thể sống dưới nhiệt độ hơn 37,7 độ C trong thời gian dài. Do thủy triều xuống thấp vào thời điểm này trong năm, loài vẹm không thể cầm cự cho tới khi nước lên.

Ông Harley cho rằng nắng nóng có thể đã giết hại tới một tỷ con vẹm và các loài sinh vật biển khác trong khu vực biển Salish, nhưng đây chỉ là ước tính sơ bộ.

50-100 con vẹm có thể sống trong diện tích nhỏ bằng lòng bàn tay, giáo sư Harley ước tính.

“Biển Salish có khoảng 4.000 dặm đường bờ biển. Khi ta nhân lên những gì đang xảy ra cục bộ dựa trên khu vực vẹm sống, ta mau chóng có được con số khổng lồ”, ông Harley nói. “Mà đó là chỉ tính riêng loài vẹm”.

Brian Helmuth, giáo sư sinh học biển thuộc Đại học Northeatern (Canada) cho rằng các bãi vẹm là hệ thống cảnh báo sớm về sức khỏe của biển, tương tự như rạn san hô.

“Ở biển, vẹm có chức năng gần như cây trong rừng. Chúng cung cấp môi trường sống cho các loài vật khác”, ông Helmuth nói.

Cái chết của một bãi vẹm có thể gây ra “hiệu ứng dây chuyền” tới các loài sinh vật khác.

Cả giáo sư Harley và Helmuth đều lo ngại rằng những đợt nắng nóng này ngày càng trở nên thường xuyên và không biết liệu các bãi vẹm có thể hồi phục được không.

“Điều khiến tôi lo lắng là nếu các đợt nắng nóng như vừa qua xảy ra 5 hoặc 10 năm một lần, thay vì 1.000 năm một lần, (các bãi vẹm) có thể chịu ảnh hưởng lớn trong thời gian quá ngắn để thực sự hồi phục”, ông Harley nói. “Hệ sinh thái khi ấy sẽ biến đổi lớn”.