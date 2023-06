Nắng nóng gay gắt tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi trên 40 độ C

Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Người dân Hà Nội di chuyển dưới thời tiết nắng nóng, tháng 5/2023. Ảnh: Thụy Trang.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm qua (1/6), Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Nơi ghi nhận mức nhiệt cao nhất là huyện Mường La (Sơn La) lên đến 43,8 độ C.

Dự báo trong ngày 2-3/6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-60%.

Tương tự, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên được dự báo có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%.

Dự báo đến ngày 4/6, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có xu hướng dịu dần. Trong ngày hôm nay, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại trong ngày ở các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (từ 8-10).

Trong 3 ngày tới, chỉ số UV cực đại ít thay đổi, đều ở ngưỡng như trên. Nhiệt độ cơ quan khí tượng dự báo và nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn tùy vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

