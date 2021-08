Nắng nóng gần 40 độ C bao trùm Tây Bắc nước Mỹ

Một phụ nữ sống dọc bờ sông Columbia tại Portland uống chai nước do nhóm tình nguyện viên hỗ trợ. Ở Portland, nhiệt độ lên tới 39 độ C vào cuối buổi chiều ngày 12/8 và dự kiến tăng vào ngày 13/8 (giờ địa phương). Cùng ngày, Bellingham, Washington lần đầu ghi nhận mức nhiệt 38 độ C. Thời tiết gay gắt cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực trong tuần này, từ Trung Tây đến Đông Bắc.