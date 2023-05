Nắng nóng có thể khiến ôtô điện gặp vấn đề

Thời tiết nắng nóng gây ra nhiều mối nguy hại cho xe điện về phạm vi hoạt động hay tuổi thọ pin.

Thời tiết nóng bức của ngày hè luôn tiềm ẩn các mối nguy hại với ôtô. Nhiệt lượng cao, tia tử ngoại có thể gây biến dạng các chi tiết nhựa, thậm chí dẫn đến nguy cơ cháy nổ với ôtô.

Với ôtô điện, thời tiết nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ quá trình vận hành.

Vận hành bằng điện cung cấp từ pin nên về bản chất, ôtô điện cũng là món “đồ chơi” công nghệ như điện thoại, laptop hay máy ảnh… Hoạt động thời gian dài trong thời tiết nóng có thể gây ra tình trạng quá nhiệt.

Phạm vi hoạt động giảm

Tình trạng quá nhiệt trên ôtô điện không gây sập nguồn như các món đồ công nghệ. Chưa có trường hợp xe điện ngừng hoạt động do quá nhiệt được ghi nhận. Tuy nhiên, nhiệt độ quá cao có thể gây tác động xấu đến quá trình vận hành.

Phạm vi hoạt động của xe có thể giảm trong thời tiết nóng. Ảnh: dubizzle.

Điều kiện vận hành lý tưởng với xe điện là 21,5 độ C. Nếu vận hành trong nhiệt độ 35 độ C và bật điều hòa, phạm vi hoạt động của xe điện sẽ giảm 17%, theo nghiên cứu của Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ôtô Mỹ (AAA). Kể từ mốc này, mỗi 8 độ C tăng lên thì phạm vi di chuyển của xe sẽ giảm khoảng 20%, theo biểu đồ của GeoTab.

Khi phạm vi hoạt động giảm xuống, chủ xe cần phải chú ý quãng đường còn lại để tìm chỗ sạc. Việc sạc pin thường xuyên hơn sẽ làm tăng chi phí vận hành xe.

Sạc pin lâu hơn

Thời tiết nóng ảnh hưởng nhiều đến xe điện hơn chúng ta vẫn nghĩ, một trong số đó là việc sạc pin. Ở nhiệt độ thông thường, pin sẽ nóng dần lên sau một thời gian sạc và hệ thống quản lý pin sẽ điều chỉnh để pin không bị quá nhiệt. Đó là lý do khi pin sắp đầy thì tốc độ sạc sẽ giảm lại.

Thời gian sạc có thể kéo dài khi pin bị quá nhiệt. Ảnh: dubizzle.

Trong thời tiết nóng, nhiệt độ pin sẽ tăng nhanh hơn và khiến tốc độ sạc chậm lại. Nếu pin nóng lên bất thường, hệ thống quản lý pin sẽ ngắt nguồn điện đi vào pin để đảm bảo an toàn. Khi pin nguội đi, việc sạc sẽ tiếp tục.

Tuổi thọ pin giảm

Pin xe điện có tuổi thọ nhất định và thường tính theo số lần sạc. Do đó, phạm vi hoạt động giảm đồng nghĩa với số lần sạc sẽ tăng lên và đương nhiên pin sẽ xuống cấp nhanh hơn. Bên cạnh đó, thời tiết nóng cũng gây tổn hại cho pin.

Pin sẽ bị giảm phần nào tuổi thọ nếu sử dụng thường xuyên trong điều kiện nắng nóng. Ảnh: TopGear.

GeoTab đã thực hiện nghiên cứu trên 6.000 xe điện và chỉ ra rằng xe điện ở vùng nhiệt đới có tuổi thọ pin kém hơn vùng ôn đới. Nếu dùng bộ sạc nhanh trực tiếp (DCFC), tuổi thọ của pin thậm chí còn giảm nhanh hơn.

Các bộ sạc nhanh thường làm pin nóng hơn bình thường, kết hợp với nhiệt độ cao từ bên ngoài khiến pin bị quá nhiệt và giảm tuổi thọ.

Những nguy cơ khác

Trong điều kiện thời tiết quá nắng nóng, điều hòa nhiệt độ có thể không hoạt động tốt như kỳ vọng của chủ xe. Trên thực tế, điều này cũng xảy ra với ôtô sử dụng động cơ đốt trong và thậm chí tại các căn nhà, khi hệ thống điều hòa không đủ sức làm mát dưới nhiệt độ gần 40 độ C.

Nguy cơ quá nhiệt của hệ thống pin khiến xe dừng hoạt động cũng có thể được tính đến, khi cả pin và hệ thống làm mát pin đều quá tải dưới thời tiết nắng nóng, dẫn tới sập nguồn để đảm bảo an toàn cho xe. Trên thực tế, tất cả các thiết bị từ điện thoại, máy tính hay máy ảnh, máy quay phim đều có thể sập nguồn khi sử dụng lâu dưới trời nắng nóng.

Nguy cơ "nằm đường" tất nhiên không loại trừ xe sử dụng động cơ đốt trong. Nhiệt độ ngoài trời quá cao cộng với việc không di chuyển với tốc độ đủ nhanh để lấy gió tản nhiệt cho động cơ, hay đơn giản là khi động cơ hoạt động quá sức cũng khiến những chiếc ôtô hay xe máy không thể tiếp tục hoạt động. Điều này thường xảy ra khi xe đi chậm trong thành phố hoặc leo đèo dốc.

Nhìn chung xe xăng hay ôtô điện đều phải chịu ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết cực đoan. Người dùng cần chú ý dừng đỗ xe ở nơi thoáng mát, tránh nhiệt độ xe lên quá cao, đồng thời tránh đi quá chậm ở những nơi nắng nóng để xe có thể làm mát tốt hơn, tránh phải "nằm đường" giữa trời nắng nóng.