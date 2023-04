Nắng mưa thất thường, khi nào trẻ sốt cần nhập viện?

Theo bác sĩ Ngô Thụy Minh Nhi, thời tiết nắng mưa thất thường là giai đoạn bùng phát của nhiều loại siêu vi, cúm khiến nhiều trẻ em mắc bệnh.

Sau thời gian nắng nóng kéo dài và oi bức, TP.HCM và các tỉnh phía nam đã đón những cơn mưa đầu mùa giải nhiệt. Nắng mưa thất thường cùng với độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại virus, siêu vi, vi nấm phát triển nhân đôi và lan rộng.

Trẻ em, đặc biệt trẻ trong độ tuổi mẫu giáo, thường có xu hướng dễ mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp trong môi trường lớp học, khu vui chơi...

Tuy nhiên, theo bác sĩ Ngô Thụy Minh Nhi, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), không phải trường hợp nào trẻ bị ốm, cha mẹ cũng nên đưa con đến bệnh viện.

Thông thường, trẻ dưới một tuổi ít tiếp xúc với các nguồn bệnh nên tần suất nhiễm các bệnh hô hấp ít hơn trẻ khác. Với trẻ trên 5 tuổi, biểu hiện nhiễm siêu vi đa phần nhẹ hơn do trẻ đã có miễn dịch nhất định.

Do đó, nhóm trẻ 1-5 tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn, tỷ lệ bệnh nặng cao hơn. Lý do là tuổi mẫu giáo, trẻ tiếp xúc đa đạng các nguồn bệnh trong môi trường đông đúc.

"Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, do đó, nhiễm siêu vi nào cũng sốt, có trẻ một tháng sốt đến 3 lần vì nhiễm siêu vi nhiều lần, mỗi lần do một chủng khác nhau", bác sĩ Nhi phân tích.

Phụ huynh đưa con khám bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: Bích Huệ.

Do đó, 90% trẻ trong nhóm tuổi này thường bị sốt, đa phần sốt cao trong 3 ngày đầu.

Nếu trong 3 ngày đầu uống hạ sốt không tác dụng, phụ huynh có thể đưa con đi bệnh viện, tại cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và nhân viên y tế sẽ tìm cách hạ sốt khác. Trẻ dưới 5 tuổi cũng thường một số biểu hiện của sốt co giật.

Ngoài ra, trẻ nhiễm siêu vi cũng có biểu hiện rối loạn tiêu hóa (ói, đau bụng, buồn nôn, đầy hơi). Nếu người nhà nếu thấy con nôn mọi thứ sau khi ăn, trẻ tiếp xúc chậm, không muốn chơi, ngủ nhiều, li bì... nên đưa con đi khám sớm vì lúc này trẻ có thể bị mất nước.

Trẻ sốt trên 38,5 độ C, dùng hạ sốt từ 4 lần/ngày nhưng không thuyên giảm, tái sốt nhiều lần, người nhà cũng nên đưa con đi khám, tránh để con sốt lâu quá nguy cơ rơi vào biểu hiện sốt co giật.

Tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, trẻ sốt co giật là tình trạng khá thường gặp, tỷ lệ 2-3/100 trẻ bị sốt co giật khi nhập viện.

Theo thống kê tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2, từ giữa tháng 3, số lượng trẻ đến khám do các bệnh liên quan thời tiết nắng nóng tại đơn vị này bắt đầu gia tăng.

Trung bình mỗi ngày, khoa Khám bệnh tiếp nhận khoảng 4.000 trường hợp trẻ đến khám do các vấn đề hô hấp, siêu vi và tiêu hóa, tăng khoảng 10-15% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, số trẻ đến khám do bệnh lý hô hấp chiếm 1/2. Gần 1/3 trẻ gặp các vấn đề tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm.