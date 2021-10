Nàng mẫu Hong Kong có chiều cao nổi bật

Năm 2012, người đẹp Hong Kong lần đầu thử sức trong vai trò diễn viên với vai phụ bộ phim hành động The Bounty của đạo diễn Fung Chi Keung. Cô dần nhận được sự đánh giá cao và liên tục đảm nhận các vai diễn quan trọng trong nhiều bộ phim như Super Manager (2013), S for Sex, S for Secret (2015), L for Love L for Lies too (2016)...