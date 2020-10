Năng lượng tái tạo là điểm nhấn phát triển của Ninh Thuận

Đại tướng Lương Cường đánh giá các dự án điện gió, điện mặt trời ở Ninh Thuận góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo điểm nhấn trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Ngày 27/10, Đai hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với phương châm “Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển”.

Đại hội có 349 đại biểu đại diện cho gần 20.000 đảng viên tham dự. Trong đó, có 44 đại biểu đường nhiên và 305 đại biểu được bầu từ các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

"Công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt"

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, các cán bộ hưu trí, các đại biểu.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV. Ảnh: Ban tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đại tướng Lương Cường đánh giá cao việc Ninh Thuận đã mạnh dạn tìm tòi đổi mới, nhất là chủ động, kịp thời chuyển hướng chiến lược phát triển khi dừng triển khai các dự án nhà máy điện hạt nhân.

5 năm qua, tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm. Riêng năm 2020, dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và hạn hán nhưng GRDP của tỉnh ước đạt 12%, thuộc nhóm phát triển đứng đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng, rút ngắn nhanh hơn khoảng cách so với bình quân cả nước.

Chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo được tích cực triển khai; nhiều dự án điện gió, điện mặt trời đã hòa lưới điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tạo điểm nhấn quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng bên cạnh những thành tựu đạt được, Ninh Thuận vẫn là tỉnh còn nhiều khó khăn. Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tuy có phát triển nhưng trình độ sản xuất còn thấp.

Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số còn khó khăn.

"Ninh Thuận cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng Đảng là then chốt, và công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt", đại tướng Lương Cường nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Cường tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Ban tổ chức.

Đại tướng đề nghị tỉnh thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới, tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục bám sát quy hoạch quốc gia, vùng và các ngành, lĩnh vực để xác định các định hướng, chiến lược phát triển. Tỉnh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

"Ninh Thuận là địa bàn có vị trí trọng yếu, chiến lược về quốc phòng an ninh quốc gia; do đó, tỉnh cần lưu ý gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội với củng cố quốc phòng an ninh", đại tướng Lương Cường đề nghị.

Phấn đấu dẫn đầu cả nước về năng lượng tái tạo

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh hoàn thành 25/27 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm, GRDP bình quân đạt 60,1 triệu đồng/người.

Ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, trình bày dự thảo báo cáo chính trị. Ảnh: Ban tổ chức.

Thu ngân sách đạt 3.500 tỷ đồng , tăng bình quân 12,8%/năm và tổng vốn đầu tư toàn xã hội cả giai đoạn đạt hơn 78.000 tỷ đồng , tăng 2,35 lần so với giai đoạn trước.

Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2025 là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước. Đến năm 2030, tỉnh có nền kinh tế năng động, đa dạng. Ngoài ra, địa phương này trở thành tỉnh thuộc nhóm đầu cả nước về phát triển năng lượng sạch; là tỉnh đang phát triển, có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV sẽ tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, đại biểu tham dự sẽ thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, các chức danh Bí thư, Phó bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.