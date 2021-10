Nâng giá mua sắm thiết bị y tế trái quy định bị xử phạt ra sao?

Ông Nguyễn Quang Tuấn (trái) và Nguyễn Quốc Anh - 2 cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) bị Bộ Công an khởi tố do có sai phạm về đấu thầu. Ảnh: Bộ Công an.