Nâng cấp tủ đồ với bộ sưu tập ‘Spring in the City’ của Louis Vuitton

Louis Vuitton vừa tiếp tục trình làng bộ sưu tập thời trang xuân mang tên “Spring in the City”.

Với thiết kế trẻ trung, năng động cùng những gam màu ngọt ngào nhưng không kém phần rực rỡ, bộ sưu tập “Spring in the City” đến từ Louis Vuitton hứa hẹn một lần nữa “đốn tim” các tín đồ thời trang toàn cầu.

Cảm hứng mùa xuân mang sắc màu gradient

“Spring in the City” lấy cảm hứng từ không khí mùa xuân ngập nắng và tràn đầy năng lượng của thành phố California. Điểm nhấn của bộ sưu tập là những dải màu chuyển sắc gradient độc đáo, gợi nhớ đến ánh bình minh thơ mộng của bầu trời mùa xuân.

Các thiết kế trong bộ sưu tập “Spring in the City” khoác lên sắc màu gradient cuốn hút.

Các gam màu như hồng, tím, xanh được khéo léo phối trên những thiết kế quần áo và túi xách, tạo nên hiệu ứng thị giác độc đáo, tựa như một ly cocktail hấp dẫn.

Đặc biệt, các thiết kế túi nổi tiếng như Onthego, Petit Sac Plat hay City Papillon được nâng cấp với họa tiết Monogram hiệu ứng 3D. Trong đó, Monogram được xem là biểu tượng của những bộ sưu tập capsule từ nhà Louis Vuitton.

Thiết kế năng động dành cho cô nàng yêu xê dịch

Trải qua gần 2 thế kỷ, Louis Vuitton vẫn luôn kế thừa tầm nhìn duy mỹ của nhà sáng lập và triết lý “nghệ thuật du hành”, được thể hiện một cách tinh tế qua những bộ sưu tập thời trang.

Qua “Spring in the City”, nhà mốt đưa giới mộ điệu dạo chơi đến những bờ biển qua các thiết kế quần áo mang hơi hướm trẻ trung, khỏe khoắn, đậm phong cách du lịch và có tính ứng dụng cao.

Ở bộ sưu tập lần này, Louis Vuitton đã tuyển chọn những chất liệu vải nhẹ nhàng, mát mẻ, tạo cảm giác thoải mái chuẩn tinh thần xê dịch. Đặc biệt, “Spring in the City” còn giới thiệu họa tiết Monogram in trên chất liệu lụa và họa tiết Damier Graphite in trên chất liệu denim.

Các thiết kế trong “Spring in the City” gợi nhớ đến những ngày dạo chơi bên bờ biển đầy nắng.

Với “Spring in the City”, Louis Vuitton mang đến các tín đồ thời trang một tủ đồ đậm tinh thần rực rỡ của mùa xuân. Bộ sưu tập đã lên kệ tại các cửa hàng Louis Vuitton trên toàn cầu, hứa hẹn tạo nên cơn sốt thời trang trong thời gian tới.