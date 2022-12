Nâng cấp mối quan hệ với đồng nghiệp trong năm mới

Con số này có thể tăng cao hơn, dựa trên độ khó, yêu cầu sáng tạo của từng dự án, nhiệm vụ tại nơi công sở.

Nếu thấy điều này cũng thật gần gũi, bạn nên cân nhắc vài hoạt động giúp thắt chặt mối quan hệ với đồng nghiệp vào những ngày đầu năm. Nhờ đó, mối quan hệ giữa đôi bên sẽ càng gắn bó, cũng như tạo động lực cùng đồng hành trong tương lai, theo tinyminymo.

Tiệc tùng luôn là hoạt động được ưu tiên để đánh dấu một giai đoạn mới. Tuy nhiên, thay vì chỉ cùng ăn uống, trò chuyện đơn thuần, mọi người có thể nghĩ đến vài chủ đề chính thú vị.

Chẳng hạn, hãy đề xuất nội dung dựa trên một bộ phim đình đám, hoặc chủ đề kỳ bí được đa số yêu thích. Nhờ đó, cả văn phòng sẽ cảm thấy tò mò, hứng thú hơn trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện.

Nếu thuộc cấp quản lý, bạn nên chủ động liệt kê một số hoạt động cho hôm đó: cuộc thi ai mặc đẹp nhất theo dress code, thử thách hát cùng nhau… Mọi thứ chỉ cần ở mức đơn giản, đủ vui nhộn cho mọi người tham gia cùng nhau.

Ngoài ra, lối trang trí, sắp xếp bàn ăn cũng như thực đơn cũng cần được chú trọng. Bởi ai cũng sẵn sàng “cháy” nhiệt tình nếu buổi tiệc thực sự chất lượng.

Dựng lều, đốt lửa trại qua đêm tại một khu du lịch là lựa chọn thú vị để tăng độ thân thiết của cả văn phòng. Không cần đi quá xa, các bạn nên cân nhắc các vùng cắm trại dễ tìm ở ngoại ô thành phố. Lựa chọn này khá an toàn, cũng như tạo động lực cho nhiều thành viên ngại di chuyển đường dài.

Đồng thời, tổ chức theo quy mô phòng, ban hoặc nhóm nhỏ các đồng nghiệp gần gũi là quyết định của bạn. Quan trọng hơn cả, mọi người cần lên ý tưởng cho hoạt động gắn kết, chẳng hạn chèo thuyền, chơi trò chơi thể lực hay đơn giản là chung tay chuẩn bị tiệc BBQ.

Đặc biệt, hãy tranh thủ trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn khi cùng quây quần bên bếp lửa. Đây là cơ hội tuyệt vời để thấu hiểu, sẻ chia cũng như gửi gắm những nguyện vọng công việc trong năm mới đến đồng nghiệp.

Nếu chưa từng hát hò cùng đồng nghiệp, hãy thử một lần dịp đầu năm sắp tới.

Sự gắn kết tại văn phòng sẽ được nâng lên một tầm cao mới khi mọi người cùng góp giọng vào bài hát yêu thích.Việc “giành” micro cũng dễ dàng tạo ra các khoảnh khắc hài hước, giúp bạn và đồng nghiệp được vui cười cùng nhau.

Bạn có thể đề xuất một đêm karaoke nhiệt huyết sau buổi tiệc tất niên. Trong cơn say ngà ngà, ai cũng tự tin hơn với chất giọng của mình.

Bên cạnh đó, bạn nên tin vào sức lan tỏa của hoạt động đã quá quen thuộc này. Bởi dù chỉ 1-2 người cầm micro, bài hát vẫn được phụ trợ bởi mọi thành viên còn lại.

Cần lưu ý gì khi hát karaoke cùng đồng nghiệp? Thực tế, không có gì cần được chú trọng quá mức. Tuy nhiên, hãy tinh ý chọn vài ca khúc kinh điển ngay lúc bắt đầu buổi tiệc để cả nhóm cùng nhau “khởi động”. Nhờ vậy, bạn và mọi người sẽ tự tin, nhiệt tình hòa vào âm nhạc hơn.

Trong trường hợp mọi người muốn nghỉ ngơi sau giờ làm, hãy thử rủ họ tham gia các trò chơi nhỏ tại văn phòng. Thử thách đố vui, giải ô chữ khổng lồ, đấu cờ caro hoặc board game đều là lựa chọn đáng cân nhắc.

Thực tế, dù ở lứa tuổi nào, mọi người đều có xu hướng muốn hòa vào các cuộc vui nho nhỏ.

Nhằm khiến mọi thứ “xôm tụ” hơn, ban tổ chức nên treo vài giải thưởng thú vị, hữu ích như sạc dự phòng, chuột máy tính chất lượng hoặc gối tựa cho dân văn phòng

Chỉ hướng đến mục tiêu quá to tát, không liên quan gì đến thực tế đời sống là lý do khiến bạn nản chí, dễ từ bỏ quá trình hiện thực hóa chúng.

'Giải oan' cho Gen Z

Tác giả của cuốn sách "Gen Z, Explained: The Art of Living in a Digital Age" (tạm dịch: Giải mã Gen Z: Nghệ thuật sống trong kỷ nguyên số) tin rằng đây là thế hệ lạc quan, có suy nghĩ nghiêm túc dù là người đang đi học, đi làm hay đã có gia đình. Nhóm tác giả cũng bác bỏ tuyên bố rằng thế hệ Z đang trưởng thành quá chậm hoặc thiếu kỹ năng tư duy phản biện. Họ nhận thấy thế hệ này đang phải chịu quá nhiều phán xét tiêu cực.