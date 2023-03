Nâng cấp buổi hẹn hò với loạt điểm đến ấn tượng ở Singapore

Thay vì xem phim hay ăn uống ở các địa chỉ quen thuộc, bạn có thể nâng cấp buổi hẹn của mình bằng những trải nghiệm thú vị và đầy sáng tạo tại Singapore.

Không chỉ nổi tiếng là một thành phố hiện đại, sầm uất, Singapore còn được biết đến với nhiều điểm đến hấp dẫn và lãng mạn, thích hợp cho những buổi hẹn hò.

Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến đi hâm nóng tình cảm tại Đảo quốc cùng người yêu, dưới đây là một số gợi ý du khách có thể tham khảo.

Cùng nhau vận động thể chất cũng là một cách giúp giảm stress hiệu quả. Còn gì thích thú hơn khi vừa được cùng người yêu trải nghiệm những hoạt động mới lạ, vừa có cơ hội xích lại gần nhau.

Gợi ý đầu tiên tại Đảo quốc hai bạn có thể đưa vào checklist lần này là Axe Factory - trung tâm giải trí với hoạt động ném rìu độc đáo và còn khá mới lạ.

Cách chơi trò chơi này khá đơn giản. Bạn sẽ được huấn luyện viên hướng dẫn vị trí và tư thế đứng phù hợp, các bước phối hợp tay và mắt đơn giản để xác định đúng mục tiêu.

Nhiệm vụ người chơi cũng không quá phức tạp nhưng đem lại hiệu quả xả stress cao. Để tăng thêm kịch tính, trong thời gian tham gia, bạn và “nửa kia” có thể cùng nhau đặt cược xem ai là người ghi điểm trước.

Ngoài ra, không gian ở đây được thiết kế theo phong cách khá “bụi bặm”, bắt mắt. Hai bạn sẽ không quá khó để chọn được một góc ưng ý làm background cho bức ảnh check-in của mình.

Đã bao giờ bạn nghĩ cả hai sẽ cùng nhau bay lượn trên không trung, thả mình vào không gian rộng lớn vô tận. Để được trải nghiệm cảm giác thú vị trên, iFly Singapore, một trong những trung tâm skydiving trong nhà lớn nhất thế giới, là địa điểm tiếp theo du khách nên đưa vào lịch trình hẹn hò của mình. Tại đây, cả hai sẽ được cùng nhau trải nghiệm cảm giác lơ lửng, không trọng lực rất thú vị.

Mô hình nhảy dù trong nhà hiện chưa quá phổ biến. Bạn không cần quá lo lắng nếu lần đầu tiên thử sức với bộ môn này. Trước khi tham gia, người chơi sẽ được huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn cũng như trang bị đầy đủ đồ bảo hộ.

Đặc biệt, khi chơi, cả hai còn được chiêm ngưỡng cảnh biển Siloso ngay bên ngoài cửa kính cực hấp dẫn. Khung cảnh và trải nghiệm lãng mạn này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên trên hành trình yêu của bạn.

Tuy nhiên, lượng người quan tâm đến hoạt động này khá nhiều. Để có trải nghiệm tốt nhất, bạn nên đặt lịch và mua vé trước ít nhất 3 ngày.

Cuối cùng, để đổi gió sau loạt trò chơi vận động thú vị, hai bạn có thể lắng lại, tận hưởng thời gian bên nhau bằng cách hoà mình vào không gian nghệ thuật.

Tại triển lãm 29Rooms Singapore diễn ra từ 3/2 đến 16/3 ở Gardens by the Bay, du khách sẽ được thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt do các nghệ sỹ, nhà sáng tạo bản địa và quốc tế tạo nên.

Đặc biệt, 29 không gian tương tác sống động tại triển lãm mang chủ đề Lost & Found (tạm dịch: Lạc mất & Tìm thấy) chắc chắn sẽ dẫn bạn và nửa kia đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Mỗi không gian sẽ nêu bật một loại môi trường với mùi hương, âm thanh và kết cấu riêng biệt để mọi khách tham quan có thể dừng chân và cảm nhận những điều bất ngờ trong buổi hẹn hò thú vị.

Cùng nhau học thêm những điều mới mẻ cũng là một cách để hai bạn dành nhiều thời gian hơn cho nhau và tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác của đối phương.

Với những đôi có niềm đam mê với nhiếp ảnh hay đang muốn tìm hiểu thêm về môn nghệ thuật này thì Hands On Film sẽ là điểm dừng chân lý tưởng.

Tại đây, cả hai sẽ được tìm hiểu cách lắp film vào reel tráng, trải nghiệm từ quá trình tráng rửa film với hóa chất cho đến bước scan film. Những bức ảnh là cách tốt nhất để lưu giữ kỷ niệm và giờ còn tuyệt vời hơn khi bạn và người mình yêu được tự tay rửa từng thước phim này.

Ngoài ra, tiệm cũng bày bán các mẫu máy ảnh, máy quay cũng như các loại phim. Du khách có thể nhờ nhân viên tư vấn thêm để chọn được “người bạn đồng hành” phù hợp, cùng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong chuyến đi.

Bên cạnh những bức ảnh hay thước phim, cả hai còn có thể nhớ về nhau qua mùi hương. Việc tạo nên một mùi hương riêng, đại diện cho tình yêu của bạn là trải nghiệm có một không hai mà không phải cặp đôi nào cũng có thể thực hiện.

Tại workshop Love Atelier của Maison 21G dành riêng cho các cặp đôi, hai bạn có thể thỏa mãn niềm đam mê chung về mùi hương. Love Atelier sẽ mở ra một không gian cho phép hai bạn cùng nhau tìm hiểu về các thành phần quý giá giúp kích thích các giác quan. Đồng thời, hai bạn cũng sẽ được khám phá những thành phần có thể kết hợp sở thích của cả hai.

Từ đó, các cặp đôi có thể tìm ra những note hương chung, phối trộn các mùi hương được chọn lọc và tạo nên loại nước hoa tình yêu hấp dẫn của riêng hai người.

Cuối cùng, để ghi điểm tuyệt đối trong mắt đối phương, bạn đừng quên cùng nhau thưởng thức những món ăn hấp dẫn và trải nghiệm phong cách ẩm thực mới lạ. Bên cạnh những món ăn đường phố, quán ăn local nổi tiếng thì Đảo quốc còn sở hữu hàng loạt nhà hàng có một không hai, thích hợp để bạn cùng nửa kia nâng cấp buổi hẹn hò.

Thay vì cùng nhau chọn món, cả hai có thể làm mới bữa ăn của mình bằng cách để cho những đầu bếp chuyên nghiệp tự lên menu cho mình theo phong cách ẩm thực Omakase độc đáo của Nhật Bản.

Theo đó, thực khách sẽ không biết hôm nay mình sẽ ăn gì mà sẽ hoàn toàn tin tưởng giao nhiệm vụ chọn món cho nhà hàng và đầu bếp. Tại Absurdities, trải nghiệm này sẽ còn đặc biệt hơn khi các món ăn này đi theo phong cách anti fine dining hấp dẫn. Menu 6 món do nhà hàng chuẩn bị sẽ dẫn hai bạn vào hành trình khám phá ẩm thực đầy thú vị.

Nếu muốn tạm lánh khỏi sự ồn ào, đông đúc của phố xá, cả hai có thể cùng nhau “đi trốn” tại Sundowner - một địa chỉ ăn uống cho bạn cơ hội hòa mình với thiên nhiên.

Không chỉ có không gian thoáng đãng, những món ăn ở đây đều được tuyển chọn đầu vào kỹ càng, đáp ứng tiêu chuẩn xanh và sạch nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng.

Bên cạnh đó, nhà hàng còn tổ chức các buổi workshop về pha chế cocktail, cách kết hợp các gia vị trong món ăn và đặc biệt hơn cả là các buổi chia sẻ kiến thức về thực phẩm sạch theo quy trình “farm to table".

Ngoài ra, ở đây còn có một số hoạt động giúp buổi hẹn hò của bạn trở nên thú vị hơn như cùng làm pizza, rang cà phê hay xem phim ngoài trời.

Dùng bữa trên nhà hàng nổi lâu đời nhất của Đảo quốc chắc chắn sẽ là trải nghiệm khó quên của cả hai. Smith Marine được xây dựng trên một phao thép, lấy ý tưởng từ hình ảnh cầu cảng.

Để đến được nhà hàng, bạn phải đi một chuyến phà ngắn từ bến phà Changi Point Ferry Terminal. Đây là cơ hội để bạn ngắm cảnh sông nước, hít thở không khí trong lành tại một trong những thành phố sầm uất nhất Đông Nam Á.

Hải sản ở đây luôn được đảm bảo về độ tươi ngon, tạo hương vị khó phai. Đừng quên thưởng thức các món ăn được chế biến từ cua, tôm hùm và sò điệp khi đến đây.