Nâng cấp buổi hẹn hò đêm giao thừa

Cùng ăn tiệc tối, ngắm pháo hoa đã là ý tưởng đón năm mới quá quen thuộc. Nếu muốn "đổi gió", hai bạn có thể bất chợt thực hiện một chuyến du lịch đến vùng đất mới.

Đêm giao thừa sẽ thú vị hơn khi bạn và nửa kia lập kế hoạch hẹn hò mới mẻ. Ảnh: Mikhail Nilov/Pexels.

Đêm giao thừa là thời điểm hoàn hảo để ăn mừng với người yêu và đặt ra những dự định cho năm mới. Tuy nhiên, những kế hoạch hẹn hò thông thường đã phần nào trở nên nhàm chán.

Nhằm nâng cấp mối quan hệ, hoặc đổi gió sau nhiều năm chỉ xem pháo hoa, hãy thử các gợi ý sau từ Cosmopolitan. Khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới của hai bạn lần này sẽ thực sự khác biệt.

Cùng tổ chức một bữa tiệc

Thực tế, nhiều nhà hàng đẹp, lãng mạn đã kín lịch đêm 31/12 ngay từ bây giờ. Đặt được một bàn riêng tư cho bạn và nửa kia dường như là điều không thể.

Thay vì cố tìm kiếm hay tranh giành, tại sao hai bạn không thử tự tổ chức bữa tiệc tại gia?

Lúc này, bạn sẽ toàn quyền quyết định lối trang trí, thực đơn và danh sách khách mời. Bên cạnh đó, lên ý tưởng cho các hoạt động vui chơi sẽ giúp đôi bên có cơ hội sáng tạo cùng nhau.

Chuẩn bị bữa tối lãng mạn

Trong trường hợp chỉ muốn có thời gian riêng tư, bữa tiệc nhỏ dành cho hai người là lựa chọn phù hợp.

Hãy chọn món chính thú vị để bạn và người ấy cùng tham gia chế biến. Khai vị và tráng miệng có thể mua sẵn, hoặc chia nhau chuẩn bị tùy khả năng từng người. Cuối cùng, bạn nên chuẩn bị một chai rượu vang ngon để nâng tầm bữa tiệc ngọt ngào này.

Buổi hẹn sẽ được nâng cấp khi hai bạn cùng nhau vào bếp. Ảnh: Gustavo Fring/Pexels.

Cùng xem những bộ phim yêu thích

Có rất nhiều tác phẩm điện ảnh phù hợp với không khí Giáng sinh, lễ hội cuối năm để xem cùng người yêu. Những “ứng cử viên” sáng giá bao gồm: When Harry Met Sally, Sex and the City, Carol, New Year’s Eve, Holidate hoặc Home Alone.

Tất cả những gì bạn cần chuẩn bị là thức ăn vặt, nước uống, màn hình và chiếc chăn ấm cho hai người. Nếu hoàn toàn không có kế hoạch khác, đón năm 2023 cùng những thước phim hay cũng là lựa chọn đáng trải nghiệm.

Diện thật đẹp và dạo quanh khu phố

Đâu nhất thiết phải có lý do để cả hai cùng “lên đồ”. Hãy chọn cho mình chiếc váy lụa quyến rũ nhất và rủ bạn trai mặc bộ suit yêu thích.

Việc nắm tay nhau đi dọc những con đường quen thuộc sẽ là trải nghiệm khó quên cho dịp giao thừa này. Nếu tự tin, bạn có thể nhờ người đi đường hoặc hàng xóm chụp giúp vài pose ảnh kỷ niệm.

Đặc biệt, hai bạn dễ dàng nảy ra ý tưởng bất ngờ khi đang dạo chơi không có chủ đích. Biết đâu, nhờ đó mà khoảnh khắc chuyển giao năm cũ - năm mới lần này sẽ tràn ngập sự thú vị.

Một chuyến du lịch không kế hoạch là lựa chọn thú vị cho đêm giao thừa. Ảnh: Samson Katt/Pexels.

Thực hiện chuyến du lịch bất chợt

Cuối năm là cơ hội cho những trải nghiệm thú vị. Sao bạn không thử tranh thủ dịp này cho một chuyến du lịch không kế hoạch?

Hai người có thể quyết định điểm đến, mua vé và di chuyển ngay sau đó. Một vùng biển đẹp, hoặc resort riêng tư trên sườn núi đều là lựa chọn tuyệt vời.

Trong trường hợp không đủ thời gian rời khỏi thành phố, hãy thử staycation. Đóng vai khách du lịch tại chính nơi ở quen thuộc thật sự tạo ra niềm vui.

Vài ngày nghỉ ngơi tại khách sạn có view đẹp, dịch vụ tốt bên người yêu sẽ tiếp thêm năng lượng cho bạn trong năm mới. Đặc biệt, cùng ngắm pháo hoa giao thừa trên tầng cao sẽ là trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai.

Thi hát karaoke

Karaoke với người yêu là một trong những ý tưởng hay nhất cho bữa tiệc mừng năm mới tại nhà.

Bạn hoàn toàn không cần gì cho việc này ngoài một dàn máy karaoke. Nếu thích sáng tạo, hai bạn có thể xây dựng buổi họp mặt theo format chương trình tìm kiếm tài năng và mời đến vài giám khảo “cây nhà lá vườn”. Cuộc hẹn hò sẽ rộn ràng hơn khi có bạn bè cùng góp vui.

Hẹn nhau đi spa thư giãn

Sau 12 tháng vất vả, hai bạn nên dành trọn một ngày để cùng xoa dịu các cơ bắp căng cứng tại spa yêu thích.

Hãy yêu cầu gói trị liệu toàn thân và đặt phòng riêng tư cho cặp đôi. Nhờ đó, bạn và nửa kia vừa được thư giãn, vừa dễ dàng trò chuyện cùng nhau.

Bạn ngần ngại trước một khoản phí lớn? Dầu massage, tinh dầu thơm, các loại đá nóng sẽ là trợ thủ đắc lực cho buổi trị liệu tại gia. Luân phiên đấm bóp, khai mở huyệt trên cơ thể của nhau sẽ giúp hai bạn khỏe khoắn, sẵn sàng cho năm 2023.