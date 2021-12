Nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho người trẻ

Giáo dục luật giao thông qua các cuộc thi bổ ích là một trong những giải pháp hiện thực hóa khái niệm “văn hóa giao thông”, nâng cao nhận thức về an toàn cho người trẻ.

Tai nạn giao thông (TNGT) là vấn nạn toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, người trẻ từ 16 đến 30 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình tham gia giao thông.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân hàng đầu gây ra tai nạn (chiếm trên 85% số vụ) là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. Thống kê của Cục vào năm 2020 cho thấy toàn quốc xảy ra 14.977 vụ TNGT, khiến 6.857 người tử vong, 11.161 người bị thương. Phân tích số liệu chưa đầy đủ của công an địa phương, trong số 10.357 người bị nạn có 974 người dưới 18 tuổi, 3.524 người từ trên 18 đến 30 tuổi; trong số 4.019 người gây tai nạn có 260 người dưới 18 tuổi, 1.460 người từ trên 18 đến 30 tuổi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng tỷ lệ TNGT ở người trẻ tuổi, một trong số đó là vấn đề nhận thức. Vì vậy, việc giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông rất cần thiết, đặc biệt là cho thế hệ trẻ.

Để hạn chế các vụ TNGT do người trẻ, các tổ chức cần tăng cường giáo dục về luật giao thông dưới nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, sinh động. Qua đó, kiến thức về an toàn giao thông cũng như các tình huống nguy hiểm giả định, kỹ năng đối phó cần thiết được truyền tải đến người trẻ dễ dàng, mang đến hiêu quả tối ưu.

Góp sức vào công tác nâng cao nhận thức văn hóa giao thông cho người trẻ, Honda Việt Nam đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức cuộc thi thường niên “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

Cuộc thi là sân chơi dành cho lứa tuổi 16-30, mang đến cơ hội để người trẻ nâng cao kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, đồng thời giao lưu, học hỏi sáng kiến cải thiện thực trạng giao thông tại địa phương.

Năm nay, cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” được phát động từ 15/11 đến hết 23/12 với 2 vòng thi: Vòng sơ khảo (từ 15/11 đến hết 12/12) và vòng chung kết (dự kiến ngày 23/12). Trong đó, vòng sơ khảo diễn ra trong bốn tuần với hình thức trực tuyến, thí sinh tham gia bằng cách trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm trong vòng 15 phút trên website thanhnienvoivanhoagiaothong.vn (mỗi thí sinh có tối đa 5 lượt thi/tuần). 15 thí sinh đạt điểm cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất được tham gia vòng chung kết đối kháng trên sân khấu.

Nội dung thi gồm kiến thức chung về Luật Giao thông đường bộ; chương trình hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông; giải pháp, sáng kiến giữ gìn trật tự giao thông.

Trải qua tuần đầu tiên của vòng sơ khảo, gần 62.000 thí sinh trên toàn quốc đã tham gia, trong đó 3 thí sinh xuất sắc gồm: Lê Quang Chiến (tỉnh Bắc Giang) - 15 điểm trong 2 phút làm bài thi; Nguyễn Khánh Hoàng (Hà Nội) -15 điểm trong 5 phút làm bài thi; Nguyễn Tấn Chiêu (Bạc Liêu) - 15 điểm trong 6 phút làm bài thi. Hiện tại, vòng thi tuần thứ hai tiếp tục diễn ra và thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ toàn quốc.

Về giải thưởng, ngoài chứng nhận của BTC, người chơi có cơ hội nhận 15 giải cá nhân (dành cho các thí sinh được lựa chọn tham gia vòng chung kết); 1 giải tập thể dành cho tỉnh, thành phố có số thí sinh tham gia cao nhất và 3 giải thưởng tuần dành cho top 3 thí sinh có kết quả và thời gian trả lời câu hỏi ngắn nhất mỗi tuần.

Là một trong những thương hiệu sản xuất ôtô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, Honda Việt Nam tích cực tổ chức, đồng hành cùng những hoạt động cộng đồng. Trong đó, chương trình “Thanh niên với văn hóa giao thông” là một trong những hoạt động thiết thực. Bên cạnh hoạt động này, nhãn hàng thực hiện nhiều chương trình bổ ích như “Tôi yêu Việt Nam” dành cho lứa tuổi mầm non, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” dành cho học sinh tiểu học, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh THCS và THPT…

Thông qua đa dạng chương trình nâng cao nhận thức an toàn giao thông cho nhiều đối tượng, Honda Việt Nam trang bị cho các em học sinh, sinh viên kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.