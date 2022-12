Nancy (Momoland) đăng ảnh check-in tại phố đi bộ Hà Nội

Momoland khép lại đêm đầu tiên của chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa và Du lịch 2022 với 5 ca khúc Baam, Bboom Bboom, Yummy Yummy Love, Wrap Me in Plastic và Starry Night. Bên cạnh Momoland, chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như BLANK2Y, LAPILLUS, Noo Phước Thịnh, nhóm nhảy One Way Crew… Ảnh: COLAV.