Nancy dự thảm đỏ sau sự cố bị phát tán ảnh nhạy cảm

Ngày 26/6, My Daily đưa tin sự kiện Dream Concert 2021 diễn ra và quy tụ các nhóm nhạc thần tượng nam nữ hàng đầu Kpop như aespa, Brave Girls, Oh My Girl, Momoland, Dreamcatcher, NCT Dream, Astro... Nhóm nhạc tân binh aespa nhận được sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Dream Concert.