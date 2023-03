Nạn vẽ bậy ở phố cổ Hội An: Tăng cường giám sát camera

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn yêu cầu lực lượng chức năng giám sát camera để phát hiện người vẽ trên tường. Thành phố sẽ sơn lại những bức tường vàng để đảm bảo mỹ quan.

Một trong số nhiều bức tường ở phố cổ Hội An bị vẽ bậy. Ảnh: Thanh Đức.

Trao đổi với Zing sáng 20/3, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP Hội An, Quảng Nam, cho biết ông đã nắm được thông tin các trụ điện và tường ở khu vực phố cổ bị vẽ bẩn.

Chủ tịch TP Hội An cho hay tình trạng vẽ bậy trên tường phố cổ và các trụ điện đã diễn ra vài năm trở lại đây và ở những nơi có khách du lịch nước ngoài.

"Việc vẽ này hoàn toàn do khách nước ngoài chứ không phải người trong nước hay người dân. Tình trạng này đã diễn ra lâu rồi, tôi được biết ở các di tích khác cũng có chứ không riêng Hội An. Nơi nào có khách nước ngoài thường bị vẽ như vậy. Họ có trường phái họ vẽ và cho đó là nghệ thuật. Tuy nhiên ở phố cổ Hội An có nhiều khu vực bị vẽ bậy không đảm bảo mỹ quan", ông Sơn nói.

Nhiều bức tường vàng nổi tiếng ở phố cổ Hội An, Quảng Nam bị vẽ bậy gây bức xúc cho người dân, du khách. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Sơn cho hay việc vẽ bậy được du khách thực hiện về khuya và trên thân trụ điện, tủ điện hoặc một số bức tường, những di tích lớn không có dấu vết phá hoại. Thành phố có kế hoạch xóa những vết vẽ trên tường rồi sơn lại. Ngoài ra, địa phương sẽ cho lực lượng theo dõi camera, nếu ai có hành vi đó sẽ xử lý. Đến nay, Hội An chưa phát hiện trường hợp cụ thể nào để xử lý.

Với những điểm ngoài khu phố cổ bị vẽ trên trụ điện, ông Sơn cho hay thành phố không cứng nhắc trong việc xử lý, nếu việc này không ảnh hưởng cảnh quan mà có thể làm nghệ thuật sẽ xem xét cho tồn tại chứ không nhất thiết xóa bỏ.

Trước đó, theo ghi nhận của Zing, những bức tường vàng nổi tiếng để du khách chụp ảnh ở các tuyến đường như Hai Bà Trưng, Nguyễn Duy Hiệu... bị vẽ bậy. tuyến đường Hai Bà Trưng, bức tường bị vẽ 2 bên kéo dài hơn 30 m khiến người dân bức xúc.

Người dân địa phương cho biết những hình vẽ xuất hiện vào buổi khuya khi du khách đã ra về. Việc này khiến những bức tường vàng ở Hội An gây khó chịu trong mắt người dân và du khách.

Không chỉ những bức tường, nhiều trụ đèn, tủ điện cũng bị vẽ bậy. Nhiều tủ điện áp ngay trước điểm bán vé tham quan khu phố cổ Hội An, hay tuyến đường dẫn vào phố cổ cũng bị bôi bẩn, dán hình thù kì dị.

Chính quyền thành phố Hội An cũng tăng cường việc xử lý những hình dán trên tủ điện bằng cách cho người đi tháo gỡ, đảm bảo mỹ quan.