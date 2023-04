Nạn trộm chồn lộng hành vùng Đất Mũi

Hơn một năm trôi qua, nhưng ông Võ Thanh Hiện (ngụ ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) vẫn chưa hết bức xúc khi nhắc lại việc bị mất trộm chồn hương của gia đình. Ông cho biết gia đình có 2 điểm nuôi chồn, mỗi nơi đều cắt cử người trực, xây hàng rào bảo vệ và lắp camera quan sát. Nhưng chỉ một thoáng lơ là, gia đình đã mất 18 con chồn, ước tính khoảng 150 triệu đồng.

“Khi xem lại camera, tôi thấy bọn chúng đi khoảng 3-4 người, có đem theo cưa, kìm cộng lực, bình xịt hơi cay,... sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện. Lực lượng công an huyện cũng đã tích cực tuần tra, triệt phá nhưng khi bắt được trộm, bọn chúng tẩu tán tang vật khiến việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn”, ông Hiện nói.

Tương tự, ông Trần Việt Nam (58 tuổi, ở ấp Ông Định, xã Tân Ân Tây) cùng vợ ngủ canh tại nhà, khoảng 4h sáng 8/2 giật mình thức giấc phát hiện nhà bị cúp điện. Lúc này, ông Nam mở cửa và soi đèn ra khu vực nuôi chồn cách nhà khoảng 20 m thấy lưới B40 bị bung ra, phát hiện mất 15 con chồn hương. Trong đó có 10 con chồn cái tổng trọng lượng khoảng 30 kg, 5 con chồn đực tổng trọng lượng khoảng 15 kg, thiệt hại tính theo giá thị trường về chồn thịt khoảng 78 triệu đồng.

Theo báo cáo của Huyện ủy Ngọc Hiển, từ năm 2020 đến năm 2022, trên địa bàn xảy ra 102 vụ trộm cắp, thiệt hại tài sản ước trên 1,6 tỷ đồng . Trong đó, trộm chồn hương xảy ra 57 vụ, với tổng số tiền 475,5 triệu đồng, tập trung ở xã Tân Ân Tây và xã Viên An.

Ngoài ra, trong 1 tháng gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra thêm 4 vụ (tổng số chồn hương bị trộm là 42 con, trên địa bàn các xã Viên An Đông, Tân Ân Tây, Viên An và thị trấn Rạch Gốc) gây thiệt hại rất lớn về tài sản cho người nuôi gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

How to Avoid a Climate Disaster - Bill Gates. Tỷ phú công nghệ đưa ra góc nhìn của mình đối với vấn đề biến đổi khí hậu và cả hướng đi rõ ràng, thiết thực để giải quyết chúng trong tương lai.