Nạn nhân vụ ẩu đả liên quan Margot Robbie và Cara Delevingne lên tiếng

Bộ đôi bạn thân nổi tiếng của Hollywood vừa dính phải cáo buộc hành hung một thợ săn ảnh khi anh đang tác nghiệp. Mới đây, nạn nhân đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Margot Robbie và Cara Delevingne dính phải lùm xùm hành hung thợ săn ảnh.

Margot Robbie và Cara Delevingne bị phát hiện rời khỏi nhà hàng ở Buenos Aires sau ẩu đả dẫn đến việc một paparazzo bị xô ngã. Người này gãy tay và phải nhập viện.

Theo Cinemablend, nạn nhân vừa lên tiếng kể lại vụ việc đã xảy ra.

Cụ thể, Pedro Alberto Orquera tiết lộ người đã đẩy ngã anh không phải bộ đôi nữ diễn viên mà là hai trong số những người đàn ông cùng thưởng thức bữa tối với họ. Trong lúc xảy ra ẩu đả, máy ảnh của Pedro đã vỡ nát còn bản thân anh cũng bị chấn thương nặng. Người săn ảnh cho rằng, việc mình may mắn còn sống là một điều kỳ diệu.

“Tôi thoát chết trong gang tấc nhờ một phép màu. Thật khó có thể tượng tượng điều tồi tệ gì sẽ xảy ra nếu tôi ngã đập đầu xuống đất trước. Tuy nhiên, họ không thể lấy được tư liệu mà tôi đã ghi lại. Thời điểm bị rơi xuống, dù máy ảnh có bị đập vỡ, tôi vẫn kịp giữ lại thành quả”, anh tiết lộ.

Chia sẻ với truyền thông, Pedro cũng cho biết bản thân đã phải đối mặt với nguy cơ mất đi cánh tay. Các thông tin từ bệnh án cho thấy, anh nhập viện trong tình trạng đa chấn thương và gãy tay nghiêm trọng. Trong suốt khoảng thời gian điều trị, anh hoàn toàn "bất động" và "không thể làm việc hoặc di chuyển".

Cara Delevingne phải đi cai nghiện sau những biểu hiện bất thường thời gian gần đây. Ảnh: Backgrid.

Theo nội dung báo cáo, Cara Delevingne và Margot Robbie được cho là đã cố gắng chuồn lên một chiếc xe khi các phóng viên xuất hiện sau vụ ẩu đả. Tuy nhiên, cả hai đã khiến người tài xế hoảng sợ và nhấn ga bỏ chạy. Sau cùng, họ buộc phải nhảy ra khỏi xe để tránh bị thương.

Cara Delevingne là một ngôi sao với sự nghiệp thành công ở cả lĩnh vực người mẫu lẫn phim ảnh. Cô từng vinh dự nhận được danh hiệu Người mẫu của năm 2012 và 2014 tại British Fashion Awards. Đồng thời, nữ diễn viên trẻ cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Suicide Squad, Valerian and the City of a Thousand Planets hay Her Smell,...

Gần đây nhất, Cara khiến fan lo lắng khi có những biểu hiện cư xử bất thường do lạm dụng chất kích thích. "Điên nữ” Margot Robbie sau đó đã tới nhà riêng của bạn thân để động viên và thăm hỏi tình hình sức khỏe. Tuy nhiên, nữ diễn viên Amsterdam lại bị bắt gặp trong tình trạng buồn bã, sầu muộn khi ra về.