Nạn nhân của các vụ tấn công nghệ sĩ trên sân khấu

Harry Styles đã không dưới 5 lần bị khán giả quá khích ném chai nhựa, vật cứng vào người trong lúc đang biểu diễn.

Harry Styles liên tục bị ném đồ vào người khi đang diễn.

Theo New York Post, trong show diễn Love on Tour ở Los Angeles (Mỹ) ngày 15/11, Harry Styles tiếp tục trở thành nạn nhân của trò ném đồ đạc lên sân khấu, lần này là những viên kẹo cứng.

Người tham gia show nhạc chia sẻ video cho thấy cựu thành viên One Direction như đứng hình khi bị ném kẹo vào mắt. Anh đưa tay lên che mặt, cuối người xuống vì đau.

Pauli Lovejoy, thành viên ban nhạc của Harry Styles, cho biết nam ca sĩ đã ổn. Song, tay trống 34 tuổi yêu cầu khán giả hãy văn minh và đừng ném bất cứ thứ gì vào người nghệ sĩ.

Harry Styles đau đớn vì bị ném vật cứng vào mắt. Ảnh: PopBuzz.

Cộng đồng người hâm mộ cũng bày tỏ tức giận khi thần tượng liên tục trở thành nạn nhân của những hành động kiểu này. Một tài khoản viết: "Các người đã phá hỏng cả màn trình diễn của Harry khi ném vật cứng vào mắt anh ấy. Anh ấy không thể mở mắt hát phần còn lại của bài hát".

"Đừng nhầm tưởng giữa hành động hưởng ứng show nhạc với hành động cố tình gây tổn thương cho người khác. Harry cần được bảo vệ chặt chẽ hơn nữa", người khác nêu quan điểm.

Phần đông ý kiến cho rằng khán giả quá khích đang tự hạ thấp giá trị bản thân. Song song đó, người hâm mộ kêu gọi ban tổ chức buổi hòa nhạc cần tăng cường kiểm soát và an ninh cho nghệ sĩ.

Theo New York Post, Harry Styles là một trong những ca sĩ trẻ bị ném đồ đạc vào người nhiều nhất trong lúc hát. Nam ca sĩ từng hứng phải một miếng thịt gà khi đang biểu diễn ở Madison Square Garden. Lần khác, anh bị ném chai trúng mặt.

Hôm 16/10, Styles biểu diễn ở United Center (Chicago, Mỹ). Trong lúc nghỉ giữa chừng để giao lưu cùng khán giả, anh bị một người ném chai nhựa vào vùng nhạy cảm.

Giọng ca As It Was bất ngờ, tỏ ra khó chịu khi bị tấn công. Anh nhăn mặt và nói trong micro: "Thật không may".

Bà Anne Cox - mẹ anh - cực kỳ tức giận. Bà phản ứng trên Twitter rằng việc ném chai lọ lên sân khấu là không đúng, cho thấy cách ứng xử kém.