Nạn nhân bị tấn công tình dục có nguy cơ đột quỵ, mất trí nhớ

Trải nghiệm bị tấn công tình dục thậm chí để lại hậu quả lâu dài về não bộ, gây ra các bệnh tim mạch cho nạn nhân.

Một nghiên cứu cho thấy những phụ nữ là nạn nhân của các vụ tấn công tình dục có nguy cơ cao phát triển một dạng tổn thương não có liên quan đến suy giảm nhận thức, chứng mất trí và đột quỵ, theo CNN.

“Đó có thể do bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu hoặc tấn công tình dục người lớn”, Rebecca Thurston, Giáo sư và Giám đốc Phòng thí nghiệm Sức khỏe Hành vi Sinh học của Phụ nữ tại Trường Cao học Y tế Công của ĐH Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ), tác giả nghiên cứu, cho biết.

“Dựa trên dữ liệu dân số, hầu hết phụ nữ bị tấn công tình dục khi họ là thanh thiếu niên và ở đầu độ tuổi trưởng thành. Vì vậy, những vụ việc đó có thể là trải nghiệm đầu đời của họ và để lại dấu ấn về sau mà chúng ta thấy”, bà nói thêm.

Nạn nhân quấy rối, tấn công tình dục gặp nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài. Ảnh: Adobe Stock.

Nguy cơ mắc bệnh tim

Nghiên cứu mới được trình bày hôm 16/9 tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Mãn kinh Bắc Mỹ, bổ sung vào nhóm các nghiên cứu về tác động lâu dài của tấn công tình dục đối với cơ thể và tinh thần.

“Chúng ta cần chú ý đến vấn đề bạo lực tình dục đối với phụ nữ, không để nó bị lãng quên và biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng bởi nó tiếp tục là một vấn đề sức khỏe chính của phụ nữ”, giáo sư Thurston khẳng định.

Nghiên cứu do giáo sư Thurston đứng đầu đã tìm kiếm dấu hiệu của sự tăng cường chất trắng não trong ảnh cộng hưởng từ (MRI) não của 145 phụ nữ ở độ tuổi trung niên không có tiền sử bệnh tim mạch, đột quỵ hay mất trí nhớ.

68% người tham gia từng bị chấn thương tâm lý và 23% số đó là nạn nhân lạm dụng, tấn công tình dục.

“Thông qua MRI, chúng tôi có thể phát hiện ra rằng những phụ nữ có tiền sử bị tấn công tình dục có lượng chất trắng não cao hơn - dấu hiệu của bệnh mạch máu nhỏ của não, dễ dẫn đến đột quỵ, suy giảm nhận thức và mất trí nhớ”, bà cho biết.

Nạn nhân lạm dụng, tấn công tình dục nên trao đổi với bác sĩ để được theo dõi bệnh tim mạch thường xuyên hơn. Ảnh: Geber86.

Ngoài ra, một nghiên cứu năm 2018 do giáo sư Thurston thực hiện cho thấy những phụ nữ từng bị tấn công tình dục trước đây có nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 3 lần, và bị lo lắng, mất ngủ cao gấp 2 lần so với phụ nữ không có tiền sử bị chấn thương tinh thần do lạm dụng tình dục.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), trầm cảm, lo âu và rối loạn giấc ngủ đều dẫn đến tình trạng sức khỏe suy kém, bao gồm bệnh tim.

Thống kê của CDC cho thấy cứ mỗi 3 phụ nữ ở Mỹ lại có hơn 1 người từng bị tấn công tình dục ít nhất một lần trong đời. Tỷ lệ này ở đàn ông Mỹ là 1 trên 4.

Các nghiên cứu trước đây cũng phát hiện ra những chấn thương tinh thần do lạm dụng tình dục có liên quan đến tình trạng huyết áp và chỉ số mỡ máu cao ở tuổi trung niên, đồng thời phát triển nguy cơ xơ vữa động mạch cảnh cao gấp 3 lần. Tất cả đều là yếu tố chính gây ra bệnh tim.

Sau khi xem xét tác động, giáo sư Thurston cho biết các bác sĩ nên hỏi bệnh nhân liệu họ có bất kỳ chấn thương tinh thần nào do tấn công tình dục gây ra. Nếu có, họ có thể theo dõi cẩn thận về nguy cơ mắc bệnh tim mạch của bệnh nhân theo thời gian.

Những phụ nữ từng bị chấn thương tâm lý do tấn công tình dục cũng nên cảm thấy có quyền lên tiếng và trao đổi với bác sĩ.

“Hãy chia sẻ thông tin đó với các bên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn. Đó là những thông tin quan trong, có ý nghĩa đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn”, giáo sư nói thêm.