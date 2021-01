Nạn nhân bị Harvey Weinstein cưỡng bức nhận bồi thường 17,1 triệu USD

Các nạn nhân trong vụ kiện xâm hại tình dục rúng động Hollywood sẽ nhận 17,1 triệu USD tiền bồi thường trích từ khoản giải ngân sau khi công ty của Harvey Weinstein phá sản.

Los Angeles Times đưa tin đã gần một năm trôi qua từ lúc Harvey Weinstein bị kết tội hiếp dâm, và ba năm sau khi xưởng phim Weinstein Co. của ông tuyên bố phá sản. Ngày 25/1, thẩm phán phụ trách thủ tục phá sản đã thông qua kế hoạch giải ngân khoản tiền trị giá 35 triệu USD .

Trong đó 17,1 triệu USD sẽ được trả cho những phụ nữ từng tố cáo hành vi tình dục sai trái của Weinstein. Tiếp theo, 9,7 triệu USD sẽ chi trả một phần chi phí pháp lý phát sinh của các cựu nhân viên và lãnh đạo công ty Weinstein Co.

Khoản 8,4 triệu USD tiếp theo sẽ được chuyển vào quỹ ủy thác thanh lý để giải quyết các khiếu nại không liên quan đến tình dục. Kế hoạch giải ngân đã khép lại một chương của vụ kiện gây chấn động Hollywood.

Harvey Weinstein trước khi tham dự một phiên điều trần năm 2018 tại New York. Ảnh: AP.

Xưởng phim Weinstein Co. có trụ sở tại New York nộp đơn xin phá sản vào tháng 3/2018. Weinstein Co. sau đó đã bán tháo phần lớn tài sản cho công ty cổ phần tư nhân Lantern Capital Partners lấy 289 triệu USD .

“Chúng tôi đã làm việc sát sao với rất nhiều nạn nhân của Harvey Weinstein. Họ muốn một giải pháp mang đến sự an toàn và bí mật để vượt qua các tổn thương trong quá khứ.

Ngày hôm nay, chúng tôi hãnh diện chia sẻ với quý vị tòa án phá sản đã thông qua một kế hoạch gián tiếp biến giải pháp ấy thành sự thật”, bà Elizabeth A. Fegan, một luật sư đại diện cho tập thể nguyên đơn, chia sẻ.

“Trên thực tế, không có khoản bồi thường nào có thể khỏa lấp, hoặc khắc phục những sai lầm đã xảy ra. Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được đại diện cho những khách hàng dũng cảm và kiên cường của mình.

Dù phải đối mặt với những phán quyết bất lợi, họ vẫn tiếp tục vận động để gây quỹ cho những nạn nhân khác”, vị luật sư kết luận.

Hồi tháng 7/2020, tòa án liên bang đã bác bỏ đề nghị hòa giải giữa Harvey Weinstein và 9 phụ nữ đứng ra tố cáo ông trùm thất thế đã có hành vi cưỡng bức hoặc xâm hại tình dục họ.

Thẩm phán Judge Alvin Hellerstein tại New York đã không thông qua khoản yêu cầu bồi thường trị giá 18,9 triệu USD vì cho rằng thỏa thuận này không công bằng.

Theo ông, đối tượng thụ hưởng được liệt kê trong thỏa thuận bao gồm cả những phụ nữ chỉ đơn thuần gặp gỡ Weinstein bên cạnh những nạn nhân thực sự của ông ta. Luật sư của Weinstein không đưa ra bình luận về sự việc.