Nạn bóc lột trong các tuần lễ thời trang

Ngày thứ 3 trong Tuần lễ thời trang, diễn ra từ ngày 9 đến 15/2 năm nay, Taylor Stewart - người mẫu Canada - quyết định đăng loạt video 4 phần trên TikTok với tiêu đề "Tuần lễ thời trang New York là một trò lừa đảo".

"Không ai trong chúng tôi được trả tiền, bao gồm người mẫu, người làm tóc và trang điểm, nhà tạo mẫu lẫn nhân viên sự kiện", Stewart nói với The Post rằng đã không nhận được một đồng thù lao suốt 7 buổi trình diễn vào năm 2022.

Người mẫu 25 tuổi nói rằng không có từ nào để diễn tả cảm xúc ngoài "kinh tởm": "Và tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến quá nhiều người chăm chỉ và tuyệt vời bị lợi dụng thêm nữa, gồm cả chính bản thân".

Trong video của mình, Stewart chi tiết các tiêu chuẩn đáng trách của ngành - nơi các công ty cấp trung thu hút nhân tài bằng những lời hứa hão huyền.

"Họ thực sự có cách để thuyết phục bạn, kiểu như 'Nếu bạn làm điều này cho chúng tôi, tôi hứa sẽ thúc đẩy sự nghiệp của bạn... Bạn sẽ có những mối quan hệ trong ngành", cô nói, khẳng định những điều đó là không đúng sự thật.

Những bài đăng của Stewart đã thu hút hơn 75.000 lượt xem sau 24 giờ, nó truyền cảm hứng cho những người khác chia sẻ trải nghiệm tương tự.

"Một chuyên viên tạo mẫu tóc đã nói với tôi rằng họ thậm chí không ghi tên cô ấy khi đăng ảnh về kiểu tóc. Cô ấy bảo: 'Tôi thực sự không nhận được điều gì từ đó, dù đã phải bỏ rất nhiều tiền để đến tham dự'", Stewart kể.

Stewart, hiện sống ở Miami, ước tính đã chi 4.000 USD để tới New York tham dự Tuần lễ thời trang vào tháng 9/2022, cô cũng tự trả tiền vé máy bay và khách sạn.

"Một điều khác khiến tôi bị sốc là chúng tôi phải tự đi mua giày. Họ có yêu cầu cụ thể về loại giày bạn mang. Bạn phải mua chúng bằng tiền của mình", nàng mẫu nói thêm.

Mùa thu năm ngoái, Stewart đã trình diễn 7 buổi cho SOCIETY Fashion Week - một công ty sản xuất chương trình thời trang toàn cầu có trụ sở tại Midtown West.

Cô cho biết đã mặc trang phục cỡ 4-6 và liên tục bị gọi là người mẫu ngoại cỡ. "Một trong số những người casting nói với tôi rằng 'Cô lực lưỡng quá, trông có vẻ rẻ tiền vì không có vẻ ngoài tiều tụy như người mẫu khác'".

Stewart mô tả khu vực hậu trường Hall of Mirrors ở Midtown West, nơi cô đến, rất bẩn thỉu và nguy hiểm.

"Khi tôi đến phòng thay đồ, nó trông như những bậc cầu thang khổng lồ bẩn thỉu. Một cô gái đã bị ngã và gãy cả ngón chân nhưng họ vẫn bắt cô ấy đi lại", người mẫu 25 tuổi kể.

Cô làm việc 8-10 tiếng/ngày, phần lớn thời gian là ngồi chờ để được gọi tên. "Họ bảo tôi có mặt lúc 9h sáng, và tôi phải ngồi đó tới 15h chiều", cô giải thích.

Khi được The Post hỏi về cáo buộc không thanh toán cho người mẫu và nhân viên, một đại diện của Tuần lễ thời trang SOCIETY, cho biết: “Mục tiêu của chúng tôi là đi đầu trong việc đảm bảo mọi người được đền đáp cho thời gian của họ và tiếp tục thúc đẩy toàn bộ ngành phát triển".

Nhiều dân mạng cũng chỉ trích công ty sản xuất thời trang độc lập khác là hiTechMODA ở Midtown vì không trả tiền.

"Tôi cũng có thể xác nhận điều này bởi vì tôi đã đến buổi casting của họ. Họ nói với mọi người rằng sẽ không trả tiền, tất cả chỉ là biểu diễn và chụp ảnh", Stewart nói.

Tại Tuần lễ thời trang trong tháng 2 này, cô cũng đã được chọn tham gia một buổi trình diễn cho Runway 7 Fashion có trụ sở tại Quảng trường Thời đại. Tuy nhiên, cô "cuối cùng đã chọn không tham gia" sau khi chứng kiến ​​cảnh ngược đãi tương tự trong buổi diễn tập.

