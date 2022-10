Năm triệu bản 'One Piece' đã phát hành tại Việt Nam

Không chỉ thu hút đông đảo độc giả, nhiều thông tin thú vị về tập tiếp theo, phim chuyển thể "One Piece" được tiết lộ trong buổi offline tại Hà Nội.

Bộ truyện đình đám One Piece chính thức vượt qua mốc 100 tập tại Việt Nam. Ảnh: Kim Đồng.

One Piece là bộ truyện tranh sở hữu lượng fan đông đảo. Buổi offline lần thứ 9 (tại TP.HCM) và lần thứ 10 (tại Hà Nội) là loạt sự kiện dành riêng cho cộng động đam mê manga, đặc biệt là các fan của One Piece với số lượng độc giả tham gia ước tính lên tới 4.000-4.500 người.

Sự kiện Offline hoành tráng

Chương trình offline lần thứ 10 của cộng đồng yêu thích One Piece Việt đã diễn ra vào chiều ngày 29/10 tại Hà Nội. Đây là một hoạt động kỷ niệm One Piece đạt cột mốc 100 tập tại Việt Nam.

Dịp này, đơn vị phát hành One Piece tại Việt Nam là Nhà xuất bản Kim Đồng cũng kỷ niệm 65 năm thành lập. Bởi vậy, nhà xuất bản đã thực hiện bộ ba ấn phẩm One Piece Limited phiên bản bìa cứng của tập 99, 100, 101.

Tại sự kiện, rất nhiều phần quà đã được chuẩn bị để gửi tới người hâm mộ. Ảnh: One Piece FC in Vietnam.

Ngoài ra, tại hai sự kiện chính ở Hà Nội và TP.HCM đã diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như ra mắt One Piece Vol.101 bản giới hạn, săn tìm các vật phẩm giới hạn, giao lưu với ekip thực hiện, dịch giả, thử thách với các minigame và công bố bản quyền bộ manga mới…

Giao lưu với độc giả chiều 29/10, dịch giả bộ truyện Takara chia sẻ sự xúc động khi nhìn lại quãng thời gian thực hiện bộ truyện One Piece với nhiều thành công và thử thách. “Trong suốt gần 10 năm hợp tác với Nhà xuất bản Kim Đồng, tôi cũng đã gặp không nhiều khó khăn, đôi khi có sự bất đồng cùng đối tác. Tuy nhiên, cả hai bên đều nỗ lực cao nhất để có thể đem đến những tập truyện One Piece hoàn hảo, chỉn chu tới tay độc giả”, cô nói.

Ông Đặng Cao Cường - Trưởng ban comic, Nhà xuất bản Kim Đồng - nói: “Điều tôi tâm đắc nhất khi cùng thực hiện bộ manga đình đám này cùng chị Takara chính là deadline. Gần 10 năm qua, dịch giả chăm chỉ này luôn hoàn thành mọi deadline đúng hạn, rất có trách nhiệm”.





Trong thời gian tới, dự án về siêu đầu bếp Sanji cũng có thể được khai thác. Ảnh: The Garden.

Nhiều ấn phẩm về "One Piece" sẽ được phát hành

Trong chương trình, một số thông tin bất ngờ về kế hoạch triển khai One Piece trong thời gian sắp tới được tiết lộ.

Đầu tiên, theo con số được ban tổ chức đưa ra, tính đến hết năm 2021, One Piece đã phát hành được hơn 5 triệu bản in cho tất cả các tập. Đây là thành tích ấn tượng đối với bất kỳ một bộ manga nào. Trong năm 2022, điểm sáng lớn nhất chắc chắn là bộ ba Volume 99, 100, 101. Combo 3 tập này mới là điểm nhấn mang lại thêm nhiều kỷ lục cho One Piece.

Riêng hai tập 99, 100 (bản bìa áo) đã được lên kế hoạch và in số lượng rất lớn. Tuy nhiên, cả hai đều hết hàng sau 2 tuần phát hành và tái bản ngay sau đó. Còn đối với bản giới hạn, toàn bộ sách đã hết chỉ sau chưa đầy một tiếng.

Thông tin về bộ anime đình đám sắp ra mắt One Piece Film: Red cũng được bật mí. Ảnh: One Piece FC in Vietnam.

Bên cạnh các thông tin về bộ ba 99, 100, 101, ban tổ chức cũng thông báo kế hoạch về nhiều ấn phẩm khác. One Piece Color Walk 9 - Tiger sẽ ra mắt vào 31/10 sắp tới. Đây cũng là series artbook manga dài nhất hiện tại ở Việt Nam; thông tin về việc công chiếu Movie One Piece Film: Red (25/11) với sự hỗ trợ chuyển ngữ đến từ chính dịch giả Takara; dành tặng ấn phẩm 4.000.000.000 và 4/4 UTA dành cho những độc giả xem phim tại rạp; công bố bản quyền One Piece Novel Movie Film Red.

Trong tương lai, ban tổ chức cũng dự định khai thác nhiều ấn phẩm đặc biệt hấp dẫn liên quan tới One Piece như: One Piece Episode Ace, One Piece Gakuen, One Piece Novel Heroines, One Piece All Faces.