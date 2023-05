Nam thiếu niên 14 tuổi bị chém tử vong

Võ Thanh Kiệt (18 tuổi, ở tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn với nam thiếu niên 14 tuổi, nên cầm dao tự chế chém nạn nhân tử vong.

Ngày 15/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Võ Thanh Kiệt (18 tuổi) điều tra về hành vi giết người và Lưu Nhật Huy (19 tuổi) về hành vi che giấu tội phạm. Cả 2 nghi phạm cùng ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, chiều 13/5, vụ giết người xảy ra tại xã Hòa Bình. Nạn nhân được xác định là P.H.K. (14 tuổi, ở địa phương). Sau khi gây án, thủ phạm đã lên xe máy bỏ trốn.

Kiệt tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chợ Mới, khẩn trương tiến hành công tác khám nghiệm, truy bắt nhanh thủ phạm.

Cảnh sát nhanh chóng xác định 2 nghi phạm là Kiệt và Huy. Ngay trong đêm, cảnh sát đã triển khai lực lượng truy bắt thủ phạm.

Sau khi gây án, Kiệt kêu Huy chở đi bỏ trốn. Đến 2h ngày 14/5, Huy vừa trở về nhà, thì bị cảnh sát bắt giữ. Kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn ở nhà người quen tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới.

Hung khí được cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Tại cơ quan công an, Kiệt khai nhận trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông đã xảy ra mâu thuẫn với nam thiếu niên 14 tuổi. Kiệt điện thoại gọi Huy đến hỗ trợ.

Kiệt lái xe máy chở Huy đến xã Hòa Bình, phát hiện K. đang chạy xe lưu thông trên đường nên chặn lại.

Hai bên xảy ra đánh nhau. Trong lúc xô xát, Kiệt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người khiến K. tử vong.