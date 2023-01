Năm thiết bị đọc sách điện tử được ưa thích

Năm 2022 chứng kiến sự ra đời của thiết bị đọc sách điện tử hơn hẳn các năm trước đây. Điều này mang lại lợi ích cho trải nghiệm của độc giả.

Thời gian qua, nhiều dòng máy đọc sách trình làng. Điều này mang lại lợi ích cho những độc giả muốn trang bị cho mình một chiếc máy đọc sách, hoặc nâng cấp máy đọc sách hiện có. E Ink - hãng chuyên làm màn hình e-ink - vừa ra mắt Gallery 3 với nhiều màu sắc hơn và tốc độ phản hồi cao hơn, từ đó người dùng có thể trải nghiệm không chỉ nội dung tĩnh như sách báo, tạp chí mà còn là video.

Nên mua thiết bị đọc sách điện tử nào? Có rất nhiều thương hiệu lớn như Amazon, Barnes and Noble, Kobo, Onyx Boox và nhiều công ty khác.

Amazon Kindle 11th Generation

Máy đọc sách Amazon Kindle Basic 11th Generation. Ảnh: Yahoo.

Máy đọc sách điện tử Amazon Kindle Basic 11th Generation là máy đọc sách mới nhất của Amazon. Kindle nhẹ nhất và nhỏ gọn nhất, hiện có màn hình 6 inch độ phân giải cao 300 ppi và bộ nhớ gấp đôi. Tất cả các kiểu máy trước đây đều có 167 DPI, khiến cho màn hình trông mờ, giờ đây văn bản sắc nét hơn. Số pixel gấp 3 lần so với thế hệ cũ.

Màn hình chống chói hiển thị như giấy thật, ngay cả dưới nắng. Đèn nền điều chỉnh dễ dàng, nay lại được bổ sung thêm Dark Mode càng giúp người đọc thoải mái đắm chìm vào cuốn sách.

Có một cổng USB-C mới để sạc và truyền dữ liệu cũng như 16GB dung lượng lưu trữ để chứa tất cả sách nói, sách điện tử, truyện tranh.

Về cơ bản Amazon Kindle Basic 11th Generation có mọi thứ bạn cần để mang lại trải nghiệm đọc tuyệt vời. Giá bán lẻ ở Amazon từ 119 USD .

Onyx Boox Leaf 2

Onyx Boox Leaf 2. Ảnh: Onyx.

Nếu bạn là người không thích bị giới hạn vào một hệ sinh thái như Amazon Kindle thì Onyx Boox Leaf 2 là thiết bị đọc sách điện tử đáng để bạn phải cân nhắc. Boox Leaf 2 là chiếc máy đầu tiên của Boox được tích hợp sẵn phím chuyển trang trong những năm gần đây.

Với nút lật trang vật lý, giúp lật các trang sách điện tử dễ dàng hơn là chỉ dựa vào giao diện màn hình cảm ứng. Nếu bạn là người thuận tay trái, Leaf 2 có cảm biến, cảm biến này sẽ tự động xoay màn hình, định vị lại các nút.

Màn hình 7 inch, 300 PPI, nội dung hiển thị sắc nét. Google Play được cài đặt sẵn, thế nên người dùng có thể cài đặt sách nói, sách, manga và các ebook yêu thích của mình một cách dễ dàng.

Với tính năng BooxDrop và PushRead, các cuốn sách điện tử của bạn có thể dễ dàng đồng bộ giữa các thiết bị máy tính và cả điện thoại. Onyx Boox Leaf 2 được bán lẻ với giá 199 USD .

Pocketbook Era

Pocketbook Era. Ảnh: Pocketbook

Pocketbook đã sản xuất thiết bị đọc sách điện tử được 15 năm và thiết bị đọc sách điện tử Pocketbook Era mới có thể là thiết bị tốt nhất từ trước đến nay của hãng. Hầu hết máy đọc sách Pocketbook có tốc độ lật trang chậm, xử lý các tác vụ lâu, nhưng Pocketbook Era có ưu điểm là cực kỳ nhanh chóng và linh hoạt.

Điều này là do bảng hiển thị giấy điện tử mới mà họ đang sử dụng, E INK Carta 1200, giúp tăng tốc độ lật trang lên 25% và hiệu suất tổng thể lên 35%. Đây là trình đọc sách điện tử tốt nhất từ trước đến nay của Pocketbook.

Pocketbook Era có kiểu dáng đẹp, kích thước phù hợp và có màn hình độ phân giải cao, ánh sáng rực rỡ với các nút lật trang vật lý. Không chỉ vậy, Pocketbook Era còn tích hợp âm thanh và trình phát sách nói, trình phát nhạc và kho sách chuyển đổi để bạn có thể mua và tải xuống sách nói theo nội dung yêu thích của mình.

Hiện Pocketbook Era đang được bán với giá 199 USD , đây chắc chắn là một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho Pocketbook và là một máy đọc sách hoàn hảo kỷ niệm 15 năm thành lập Pocketbook.

Nook Glowlight 4e

Nook Glowlight 4e. Ảnh: Barnes and Noble.

Barnes and Noble vừa phát hành thiết bị đọc sách điện tử đầu tiên sau một thời gian rất dài. Nook Glowlight 4e là một thiết bị đọc sách có giá 119 USD và được bán tại hơn 600 hiệu sách ở Mỹ.

Barnes and Noble là công ty xuất bản duy nhất sản xuất sản phẩm của riêng mình và bán trực tuyến cũng như tại cửa hàng, điều này mang đến cho mọi người cơ hội dùng thử trước khi mua và nhận dịch vụ khách hàng ngay tại cửa hàng.

Máy đọc sách Nook Glowlight 4e có màn hình 6 inch E INK Carta HD với 212 PPI. Nó sử dụng đèn LED trắng dọc theo viền và chiếu ánh sáng đồng đều trên màn hình.

Nook Glowlight 4e có 8GB dung lượng lưu trữ và WIFI để truy cập Internet. Điều này sẽ cho phép người dùng duyệt Nook Store và mua sách điện tử, manga và các nội dung khác, có Bluetooth, nhưng không có trình phát âm thanh để nghe sách nói.

Xiaomi InkPalm Plus Mini

Xiaomi InkPalm Plus Mini. Ảnh: goodereader.

Xiaomi InkPalm Plus Mini là thiết bị đọc sách điện tử thế hệ thứ 3 của Xiaomi. Ra mắt vào đầu năm 2022, InkPalm Plus Mini tiếp tục là một thiết bị máy đọc sách gọn nhẹ chỉ 140g và tiện dụng hệt như một chiếc điện thoại di động, thêm vào đó là rất nhiều cải tiến đã được Xiaomi nâng cấp so với gen 1 trước đó.

Máy mang phong cách tối giản với màn hình E-ink 5.84 inch, độ phân giải cao được nâng cấp lên 720 x 1440 pixel, mật độ điểm ảnh đạt 276 PPI cho màn hình hiển thị sắc nét. Inkpalm Plus Mini tiếp tục được chiếu sáng bởi 24 đèn nền trắng và vàng, ngoài ra nhiệt độ màu cũng có thể điều chỉnh tùy theo sở thích của người đọc.