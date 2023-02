Nam thanh niên vào tù vì chiếm đoạt hơn 19,5 tỷ đồng

Nguyễn Đức Việt giới thiệu quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành công an, rủ 6 bị hại góp vốn kinh doanh que test Covid-19, đổi tiền mới, đầu tư dự án để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Toàn cảnh phiên tòa. Ảnh: Q.V.

Ngày 24/2, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Đức Việt (sinh năm 1993, trú Phủ Lý, Hà Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việt từng là cảnh sát cơ động, xuất ngũ ngày 31/12/2021.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu và trả nợ cá nhân, khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Đức Việt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các bị hại bằng hình thức kêu gọi góp vốn kinh doanh que test Covid-19, kinh doanh đổi tiền mới và xin đầu tư dự án xây dựng trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm.

Để thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Việt đã giới thiệu với các bị hại bản thân Việt đang công tác tại Đội Cảnh sát Giao thông số 6 Công an TP Hà Nội, sắp được bổ nhiệm chức Đội phó “Đội phạt nguội thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội”.

Để tạo dựng lòng tin, Việt nói với các bị hại đang kinh doanh que test Covid-19 với nhiều cơ quan, Trung tâm kiểm soát bệnh tật ở các tỉnh, thành phố. Việt tự nhận có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo trong ngành công an, ngân hàng có thể xin đấu thầu dự án xây dựng, đổi tiền mới để các bị hại tin tưởng chuyển tiền cho Việt cùng góp vốn đầu tư.

Ngoài ra, để chứng minh với các bị hại Việt đang kinh doanh que test Covid-19 là thật và tạo lòng tin với họ, Việt đã nhờ một giám đốc Công ty xuất bản nháp hóa đơn thể hiện bị cáo có mua que test Covid-19 của công ty này với số lượng lớn. Bị cáo cũng nhờ một người chỉnh sửa thông tin giao dịch chuyển khoản tại ngân hàng để chứng minh Việt có chuyển tiền mua que test.

Sau khi nhận tiền, để tạo sự tin tưởng, vài ngày sau Việt chuyển lại khoản tiền gốc và tiền lợi nhuận cho các bị hại trong việc góp vốn kinh doanh que test Covid-19, trả tiền chênh lệch từ việc đổi tiền mới cho bị hại. Với phương thức và thủ đoạn trên, các bị hại tin tưởng và tiếp tục chuyển tiền cho Việt.

Trên thực tế, Việt sử dụng tiền để trả cho các cá nhân góp vốn trước và chi tiêu cá nhân hết. Khi không thực hiện được như cam kết, bị cáo đã bị các bị hại làm đơn tố giác với cơ quan điều tra.

Trong thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Đức Việt đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền hơn 19,5 tỷ đồng . Trong số các bị hại, một số người là đồng nghiệp của Việt.

Trước khi xét xử, bị cáo đã trả cho các bị hại hơn 11,1 tỷ đồng , hiện còn chiếm đoạt hơn 8,3 tỷ đồng . Trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là nạn nhân cuối cùng với số tiền hơn 4,6 tỷ đồng .

Tại phiên tòa, Việt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Áp dụng tình tiết tăng là phạm tội nhiều lần, tình tiết giảm nhẹ là bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, chưa có tiền án, tiền sự, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Việt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.