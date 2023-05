Nam thanh niên vận chuyển ma túy liên tục thay đổi chỗ ở trốn truy nã

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Nguyễn Văn Hà (SN 2000, ngụ Bình Dương) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, Hà bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy nã về hành vi trên. Sau đó, Hà đã liên tục thay đổi chỗ ở nhiều tỉnh để lẩn trốn.

Nghi phạm Hà.

Qua công tác nghiệp vụ, lúc 18h20 ngày 29/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công an TP Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ Hà khi nghi phạm đang lẩn trốn trên địa bàn này.