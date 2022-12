Nam thanh niên tử vong sau 'tiệc ma túy' trong nhà nghỉ

Sau khi tham gia “tiệc ma túy” ở trong nhà nghỉ, Bình có biểu hiện sốc thuốc rồi tử vong.

Ngày 2/12, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Hải (29 tuổi, trú tại thôn Tháng 10, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 19/11, Đinh Văn Hải tổ chức cho Bình (28 tuổi, cùng ở huyện Hàm Yên) sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Bảo Yến thuộc xã Yên Phú, huyện Hàm Yên. Sau khi sử dụng ma túy, Bình có biểu hiện bị sốc và tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra làm rõ.