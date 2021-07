Nam thanh niên tử vong sau tai nạn liên hoàn ở Hải Phòng

Tai nạn giữa 2 xe máy và 2 ôtô khiến một người chết, một người bị thương. 4 phương tiện liên quan hư hỏng nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h50 ngày 9/7, trên tỉnh lộ 360, đoạn qua thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng.

Khi đó, Hoàng Văn Vĩ (22 tuổi, trú thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão) điều khiển xe máy biển kiểm soát 15B2..., đi theo hướng từ thị trấn An Lão về quận Kiến An.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.

Đến địa điểm trên, xe máy xảy ra va chạm với ôtô biển kiểm soát 15A..., do anh Phạm Đình Hải (trú huyện An Lão) cầm lái. Chưa dừng lại, xe máy 15B2..., còn va chạm với xe máy khác, còn ôtô 15A..., đâm vào xe tải đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến Hoàng Văn Vĩ tử vong tại chỗ, anh Phạm Đình Hải bị thương nặng. 4 phương tiện nêu trên hư hỏng.

Công an huyện An Lão đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc.