Nam thanh niên trốn nã bị bắt tại chốt kiểm dịch

Xác minh nhân thân của nam thanh niên có dấu hiệu vi phạm quy định phòng dịch, công an phát hiện anh ta là bị can trốn truy nã từ Hà Giang xuống Hà Nội.

Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa bàn giao Mua Seo Chu (18 tuổi) cho Công an huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Chu là bị can bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quản Bạ truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Chu khi bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ. Ảnh: ANTĐ.

Theo cơ quan công an, chiều 30/7, tổ công tác kiểm soát dịch Covid-19 Công an xã Đông Hội, huyện Đông Anh, phát hiện Chu đi bộ tại đê Đông Hội và có dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Lực lượng chức năng đã tiếp cận nam thanh niên để làm việc. Tuy nhiên, người này lại bỏ chạy. Sau khi bắt giữ được nghi phạm, cơ quan chức năng huyện Đông Anh đã xác minh nhân thân và phát hiện Chu là bị can đang bị truy nã.

Tại trụ sở điều tra, Chu thừa nhận mình đang trốn chạy sự truy lùng của công an và lang thang ở Hà Nội.