Nam thanh niên tổ chức sử dụng ma túy trong căn hộ ở TP.HCM

Tổ chức sử dụng ma túy trong căn hộ chung cư Saigon Royal, Lê Hoàng Nguyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4 truy nã.

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 4, TP.HCM, cho biết đơn vị đã ra quyết định truy nã đối với Lê Hoàng Nguyên (28 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cảnh sát, Nguyên tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ ở chung cư Saigon Royal, phường 13, quận 4 và bị Công an quận 4 khởi tố bị can hồi tháng 2. Tuy nhiên, người này đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Công an thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay Nguyễn đến công an, VKSND hoặc UBND gần nhất; sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can, báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận 4, số 14 Đoàn Như Hài, phường 13, quận 4 hoặc gọi vào số điện thoại 02838.264.160 gặp điều tra viên Lê Công Vượng.