Nam thanh niên tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép

Nguyễn Trường Phi (25 tuổi, ở tỉnh An Giang) thừa nhận hành vi đã tổ chức đưa đón người khác xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Ngày 12/8, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Trường Phi (25 tuổi, ở xã Khánh Bình, huyện An Phú) điều tra về tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra, ngày 11/6, Phi được người tên Sụa ở bên Campuchia điện thoại câu móc, tham gia đưa Đỗ Văn Quang (31 tuổi, ở tỉnh Lào Cai) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nguyễn Trường Phi tại cơ quan điều tra. Ảnh:

Chiều cùng ngày, Sụa điện thoại yêu cầu Phi đến khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam, đoạn giáp với ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình để chở Quang từ Campuchia vào Việt Nam.

Phi lái xe máy đến điểm hẹn đón và chở Quang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó thuê xe ôm đưa anh ta đến trạm xe Hùng Cường, đã bị lực lượng công an xã tuần tra phát hiện.

Tối cùng ngày, Phi đến trụ sở công an đầu thú và thừa nhận hành vi vi phạm.

Quá trình điều tra, Phi khai nhận theo sự chỉ đạo của Sụa, sau đó tiếp tục đón khách nữ (không rõ họ tên) tại khu vực cầu C3 thuộc xã Khánh Bình, đưa sang Campuchia trót lọt.