Nam thanh niên tàng trữ trái phép khẩu súng colt và 28 viên đạn

Lường Văn Lả (SN 1995, thường trú tại xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) tàng trữ trái phép súng, đạn.

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Chí Linh phát hiện người lạ mặt xuất hiện tại Chí Linh, có quan hệ với một số người trên địa bàn, xác định là Lường Văn Lả, nghi vấn tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Từ các thông tin thu thập được, ngày 16/4, tổ công tác của Công an TP Chí Linh phối hợp với Công an phường Cộng Hòa đã tiến hành kiểm tra lưu trú nơi Lường Văn Lả thuê trọ tại Khu dân cư Bích Động - Tân Tiến, phường Cộng Hòa. Quá trình kiểm tra, Công an TP Chí Linh phát hiện tại cầu thang tầng 2 nơi Lả thuê trọ có balo màu đen, bên trong có chứa khẩu súng colt xoay, hộp chứa 28 viên đạn và quả lựu đạn.

Lường Văn Lả.

Bước đầu đấu tranh, Lả thừa nhận khẩu súng colt, số đạn và quả lựu đạn trên là của Lả.

Công an TP Chí Linh đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lường Văn Lả và thu giữ, niêm phong vật chứng theo quy định.

Tiến hành trưng cầu giám định, xác định khẩu súng là súng ngắn kiểu ổ quay bắn đạn thuộc vũ khí quân dụng, hiện vẫn sử dụng được; 28 viên đạn sử dụng lắp, bắn được cho khẩu súng trên.