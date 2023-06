Nam thanh niên sửa chữa, mua bán trái phép súng

Nhật được một người đem 2 khẩu súng tự chế kiểu Rulo ZP5 bị hư đến thuê sửa. Người này lên mạng xem hướng dẫn rồi đem 2 khẩu súng hư lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh.

Sáng 24/6, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Thiện Nhật (29 tuổi, ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) điều tra về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 15/12/2022, Nhật được một người đem 2 khẩu súng tự chế kiểu Rulo ZP5 bị hư đến nhà trọ tại thị trấn Núi Sập. Người này thuê Nhật sửa chữa 2 khẩu súng nói trên.

Nhật lên mạng xem hướng dẫn, lắp ráp súng rồi đem 2 khẩu súng hư lắp thành một khẩu súng hoàn chỉnh. Sau khi lắp ráp xong, Nhật đem cất giấu trong phòng trọ.

Lâm Thiện Nhật. Ảnh: Tiến Tầm.

Ngoài việc sửa chữa, lắp ráp súng, từ khoảng tháng 1 đến tháng 6/2021, Nhật còn lên trang mạng xã hội đặt mua 3 khẩu súng, với giá 6,2 triệu đồng, Nhật đem về lắp ráp lại hoàn chỉnh rồi cất giấu trong phòng trọ.

Qua tin báo của người dân, ngày 20/12/2022, Công an huyện Thoại Sơn tiến hành kiểm tra phòng trọ của Nhật.

Cảnh sát đã thu giữ 5 khẩu súng các loại, 4 kg đạn chì, 4 viên đạn và máy nén khí cùng nhiều các vật chứng khác có liên quan.

Theo kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an, 2/5 khẩu súng thu giữ trong phòng trọ của Nhật là vũ khí quân dụng. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.