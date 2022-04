Nam thanh niên 'sập bẫy' khi mua dâm trai chuyển giới

Sau khi đi tắm, khách mua dâm phát hiện bị trộm điện thoại iPhone. Qua điều tra, cảnh sát xác định nghi phạm là người đàn ông chuyển giới.

Ngày 25/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, bắt khẩn cấp Đào Hoàng Lăng (21 tuổi, quê Đồng Tháp) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Khuya 12/3, anh P.V.L. (quê tỉnh Bình Thuận) đến khu vực cầu Sập ở TP Biên Hòa để thỏa thuận mua dâm với Lăng (nam chuyển giới).

Sau đó, anh L. chở Lăng đến một nhà nghỉ để "vui vẻ". Lợi dụng lúc anh L. vào nhà vệ sinh, Lăng lấy chiếc iPhone 7 Plus của khách mua dâm rồi tìm cách bỏ trốn.

Khi phát hiện mất điện thoại, anh L. đến cơ quan công an trình báo. Qua điều tra rà soát, công an đã bắt giữ nghi can gây ra vụ trộm.